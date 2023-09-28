Актриса Асмус госпитализирована с серьезной травмой

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Актриса Кристина Асмус получила серьезную травму ноги. Об этом сообщает «Утро.Ру».
Сообщается, что инцидент произошел с актрисой во время съемок в Выборге. Асмус должна была высоко подпрыгнуть в рамках сцены, однако упала на подвернутую ногу. Отмечается, что у актрисы серьезный перелом ноги со смещением. Ей потребуется операция.
Ранее сообщалось о том, что итальянская звезда кино Софи Лорен была госпитализирована после несчастного случая в ее доме в Женеве.
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«Высокий прыжок, приземление на подвернутую ногу всем весом, еще и с сильной инерцией. Хруст был на весь Выборг», — цитирует Асмус «Утро.Ру».
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Екатерина Коршунова