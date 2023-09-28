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Актриса Асмус госпитализирована с серьезной травмой

Актриса Асмус получила сложный перелом ноги со смещением
28 сентября 2023, 17:13
Фото: iStock/necati bahadir bermek

Фото: iStock/necati bahadir bermek

Актриса Кристина Асмус получила серьезную травму ноги. Об этом сообщает «Утро.Ру».
Сообщается, что инцидент произошел с актрисой во время съемок в Выборге. Асмус должна была высоко подпрыгнуть в рамках сцены, однако упала на подвернутую ногу. Отмечается, что у актрисы серьезный перелом ноги со смещением. Ей потребуется операция.

«Высокий прыжок, приземление на подвернутую ногу всем весом, еще и с сильной инерцией. Хруст был на весь Выборг», — цитирует Асмус «Утро.Ру».


Ранее сообщалось о том, что итальянская звезда кино Софи Лорен была госпитализирована после несчастного случая в ее доме в Женеве.

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#санкт-петербург
#кино
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«С трудом ходит и тихо говорит»: актер Ширвиндт посетил сбор труппы театра Сатиры
28 сентября 2023, 16:58

Фото: iStock/Veronika Saratovtseva

89-летний актер и режиссер Александр Ширвиндт появился на мероприятии по случаю сбора труппы театра Сатиры. Об этом пишут «Дни.Ру».
Отмечается, что многие актеры приветствовали и благодарили Ширвиндта за его вклад в искусство. Сразу после завершения мероприятия, Ширвиндт, опираясь на костыль и руку помощницы, покинул театр.

«Мы вас любим!», — цитируют «Дни.Ру» слова сотрудников разных цехов театра.

Напомним, Александр Ширвиндт является президентом Московского академического театра сатиры с ноября 2021 года, с 2000—2021 года был художественным руководителем театра. В кино Ширвиндт снимался с 1956 года, исполнял различные роли в картинах «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Двенадцать стульев», «Вокзал для двоих» и других.

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#театр
#мероприятия
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«Падкие женщины»: Певица Анкудинова рассказал в чем секрет успеха SHAMAN
Диана Анкудинова объяснила популярность певца SHAMAN
28 сентября 2023, 16:48

Фото: istock / cookelma

Российская певица Диана Анкудинова объяснила причину популярности певца SHAMAN. Об этом она рассказала в интервью журналистке Ксении Собчак для ее YouTube-проекта «Осторожно, Собчак».
По мнению певицы его песни похожи на какие-то другие. Для Дианы это большой показатель и она понимает как делаются такие хиты. Кроме того, она отметила, что образ Ярослава Дронова работает, так как он парень, а женщины являются очень падкой аудиторией.

Но при этом, песня артистки «Я Россией тебя зову» не смогла повторить успех хита Шамана. Анкудинова заявила, что не гонится за большой аудиторией.

Диана Анкудинова — талантливая певица, многократная обладательница Гран-при всероссийских и международных конкурсов вокала. Выступления Дианы Анкудиновой набирали сотни миллионов просмотров на YouTube.  Девушка побеждала во втором сезоне на проекте «Ты супер!» на канале НТВ, а также в музыкальном шоу «Шоумаскгоон» в 2021 году. 

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Блогер Джарахов рассказал о детском страхе из-за диабета

#актёр
#певица
#женщины
#шоу
#актриса
#youtube
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Блогер Джарахов рассказал о детском страхе из-за диабета
Блогер Эльдар Джарахов боялся заразить диабетом других в детстве
28 сентября 2023, 12:59

Фото: iStock/simpson33

Рэпер и блогер Эльдар Джарахов рассказал, что в песне «Я в моменте» отчасти поет о своем диабете, передает «Газета.Ru» со ссылкой на шоу «Сессия».
Сообщается, что медики диагностировали Джарахову диабет в пятилетнем возрасте. Он пояснил, что с того времени каждый день думает о том, что в любой момент его может не стать.

По словам Джарахова, он идентифицирует себя с этой болезнью. В детстве певец переживал, что кто-то может от него заразиться. Он также добавил, что не одобряет чувство жалости к человеку.

«Оно такое неблагородное. Оно такое принижающее. Я с ним сталкиваюсь всю жизнь. Из-за диабета», — цитирует Джарахова «Газета.Ru».

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#ребёнок
#врач
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Комик Комиссаренко дал первый концерт после скандала с женой
28 сентября 2023, 10:04

Фото: istockphoto/klyaksun

Прошлое жены юмориста в веб-каме стало известно общественности.
Стархит пишет, что Слава Комиссаренко практически сразу вышел на связь в социальных сетях. Комик не стал отрицать факт того, что его возлюбленная раньше занималась веб-камом, но утерждал, что не знал об этом.
 
«Нет, я об этом ничего не знал, а когда я узнал и спросил, мне все равно соврали. Да, я считаю, что прошлое у человека может быть каким угодно, но вы должны об этом открыто сказать партнеру, а не скрывать это и не отрицать это до момента, когда это все вскроется», — написал комик.
 Слава Комиссаренко вернулся к к выступлениям. Прошлым вечером провёл в Вене два концерта.
 
 «Не волнуйтесь, концерт будет нормальны. Тут я профессионал. Хоть в чем-то я профессионал», —сказал он в начале выступления.
Комик шутил, что больше не опрятный, свежий и чистый, а потрепанный (это отсылка к названию концерта). Также Комиссаренко спросил у поклонниц, не хочет ли кто-нибудь с ним встречаться. По словам зрителей, комик был явно расстроен и повторял шутки.

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#отношения
#шоу-бизнес
#супруги
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Стали известны подробности замены Арнтгольц на Бабенко в шоу «Жди меня» на НТВ
27 сентября 2023, 16:22

Фото: istock / Andrey Sayfutdinov

На передаче «Жди меня» на НТВ ведущую Татьяну Арнтгольц заменит Алёна Бабенко. Об этом рассказал второй ведущий программы Александр Лазарев изданию StarHit.
Сообщается, что Татьяна покинула программу по собственному желанию, так как хочет больше уделять внимание актерской карьере. В то время как у Бабенко нет опыта ведения крупных программ, хотя она была конферансье на различных фестивалях и мероприятиях.

«Это было решение руководства канала пригласить на замену Тане Арнтгольц Алену Бабенко. Я рад, что именно ее, мы дружим, вместе работали в театре. На данный момент отсняли уже пять программ, она очень хорошо вписалась, правильно реагирует на истории, с которыми мы работаем. Надеюсь, у нас получится хороший тандем», — прокомментировал ситуацию Лазарев.
Ранее Татьяна Арнтгольц заявляла о моральной усталости от передачи «Жди меня». По словам бывшей ведущей съемки такой программы требуют огромных эмоциональных вложений и эмпатии, ведь чувства должны быть включены на максимум. 

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Косметолог Баскакова рассказала об уходе 73-летней Надежды Бабкиной

Режиссёр Андреасян сделал жене дорогой подарок

Лайма Вайкуле оправдалась за выступления на российских корпоративах

#съёмки
#телевидение
#программа
#актриса
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Косметолог Баскакова рассказала об уходе 73-летней Надежды Бабкиной
Косметолог Баскакова: SMAS-лифтинг и нитевые методики помогают выглядеть молодо
27 сентября 2023, 14:58

Фото: iStock/Bojan89

Врач-косметолог Дарья Баскакова рассказала в беседе с «Дни.Ру» об уходе 73-летней певицы Надежды Бабкиной.
«Уровень развития современной эстетической медицины, на самом деле, позволяет хорошо выглядеть практически в любом возрасте, особенно если начинать методики омоложения на ранних этапах старения», — приводят слова косметолога «Дни.Ру».

Косметолог отметила, что прибегать к услугам пластических хирургов — это правильное решение. По мнению специалиста, для того, чтобы оставаться в хорошей форме, надо работать над собой. 

Баскакова рассказала, что аппаратный SMAS-лифтинг, нитевые методики и инъекции коллагеностимуляторов позволяют выглядеть молодо. Она добавила, что стабильное сохранение массы тела также необходимо для сохранения молодости кожи.

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#продукты
#тела
#косметолог
#красота
#кожа
#врач
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Режиссёр Андреасян сделал жене дорогой подарок
27 сентября 2023, 14:35

Фото: istockphoto/Margaryta Basarab

Сарик Андреасян подарил жене актрисе Лизе Моряк свадебный салон.
«Лента. Ру» пишет, что российско-армянский режиссёр Сарик Андреасян подарил жене, актрисе Лизе Моряк свадебный салон, который откроется в скором времени.
 
«В прошлом году я сама вышла замуж, а в этом году буду уже выдавать! Всех, кто собирается под венец, буду рада видеть в моем свадебном салоне», — написала Лиза Моряк в одной из социальной сети.
В конце феврале супруги стали родителями. Актриса родила дочь.

Также сегодня стало известно, что футболист Тарасов и его жена модель Костенко ждут четвёртого ребёнка. Почти 2 года назад в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко родился третий ребенок — сын Алексей.

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#подарок
#актриса
#режиссёр
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Лайма Вайкуле оправдалась за выступления на российских корпоративах
27 сентября 2023, 13:25

Фото: istock / cookelma

Латвийская певица Лайма Вайкуле оправдалась за выступления на российских корпоративах. Информацию передает издание «Аргументы и Факты».
Эстрадная певица в негативном ключе часто рассуждает о России после начала СВО на территории Украины. Она рассказала, что раньше политика ее не интересовала, но сейчас она прозрела и поняла, что раньше была «идиоткой».

Во время интервью журналист спросила у певицы, как та относится к выступлениям перед политиками и олигархами России и что думает по этому поводу. 

«Нет, я не думала об этом. Это моя работа. Выступала и выступала. И что? Ничего. Нет у меня такого — «там не буду выступать, а здесь — буду», — рассказала Вайкуле, подчеркнув, что «почти никогда» не знала, у кого будет выступать на меропрятии.
Аудитория не поверила заилениям Вайкуле. В Интернете стали писать, что для Вайкуле деньги всегда были приоритетнее принципов. Некоторые даже призвали запретить ей въезд на территорию России.

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«Муж не рад»: Ирина Медведева рассказала о жизни во Франции

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#политика
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#сво
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«Муж не рад»: Ирина Медведева рассказала о жизни во Франции
Актриса Ирина Медведева рассказала о жизни во Франции
27 сентября 2023, 13:00

Фото: istock / StockByM

Актриса Ирина Медведева рассказала о своей жизни во Франции. Пять лет назад девушка вышла замуж за француза Гийома Буше и переехала в Париж. Медведева не захотела бросать работу и периодически ездила в Россию на съемки, несмотря на неодобрение ее супругом. Информацию сообщает издание StarHit.
Спустя время у пары появились дети, а в мире случилась пандемия и грянули санкции. Кроме того, стоимость билетов выросла и перелет теперь может занять целый день. По словам артистки, ее супруг не рад жене, которая работает. Он считает, что необходимо больше уделять внимание детям. 

«Конечно, он не в восторге от моих полетов. Ладно, когда я на две недели улетаю, но вот когда на месяц… Я поняла, что любой мужчина хотел бы запереть жену дома и никуда не выпускать. Так практично и комфортно», — поделилась Ирина.
Актриса также рассказала о блокировке ее банковской карты во Франции. Она заметила, что карты ее российских подруг работают, а ее заблокировали, так как она медийная личность. Ирина также рассказала, что русские жены во Франции почитаются, они хозяйственные и активно занимаются семьей, в то время как француженки более независимы.

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