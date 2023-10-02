Актриса Екатерина Варнава сменила имидж

Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков
Комедийная актриса Екатерина Варнава опубликовала фото с новым имиджем в социальных сетях. Девушка сменила прическу, сказав что таким образом «отрезала свое прошлое». Об этом сообщает издание Super.ru.
Ранее артистка публиковала кадры со сменой имиджа для участия в новом проекте, но сейчас она решила измениться по настоящему. Варнава любит экспериментировать с образами, например, летом она отрезала челку. Сейчас же Екатерина отрезала длинные волосы, сделав каре, и окрасила их в каштановый цвет.
Экс-участница шоу Comedy Woman рассказала, что последний раз она ходила с такими короткими волосами в детстве и сейчас ей непривычна новая прическа. Она также поделилась, что энтузиазма для ежедневной укладки каре хватит только на 3-4 дня.
Поклонники и друзья восхитились новым образом Екатерины и сказали, что ей очень идет.
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