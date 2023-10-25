Актриса Гухман заявила о большом влиянии гимнастики на свою жизнь

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Звезда сериала «Мир! Дружба! Жвачка!», актриса Полина Гухман рассказала о том, как спорт, а в частности художественная гимнастика повлияла на её жизнь и характер.
«Я бы не сказала, что балет привил мне характер. В большей степени на меня повлияла художественная гимнастика, которой я занималась с трех лет. Она не про искусство, а больше про спорт, про чемпионат, про соревнования, про «отдать жизнь за первое место». И вот это сильнее во мне отложилось», — поделилась в беседе с «Газета.ру» Гухман.
А в Ульяновске с местной «Аллеи звёзд» демонтировали знак покинувшей Россию народной артистки Чулпан Хаматовой. Место плиты с именем актрисы, критиковавшей спецоперацию на Украине, на тротуаре заложили свежей плиткой.
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