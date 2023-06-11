Актриса из фильма «А зори здесь тихие» пожаловалась на пенсию в 16 тыс. рублей

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Артистка, сыгравшая в фильмах «Здравствуй и прощай» и «А зори здесь тихие», заявила, что получает пенсию в размере 16 тысяч рублей. Зайцева подчеркнула, что, хоть эта сумма и покрывает её расходы, ей обидно получать такие маленькие деньги за свою актёрскую карьеру.
«Одежда у меня есть, за квартиру хватает заплатить», — добавила гостья фестиваля.
Ранее сообщалось, что советская и украинская актриса Валентина Гришокина, известная по работам в картинах «Аты-баты, шли солдаты...» и «Нюхач» скончалась в возрасте 78 лет.