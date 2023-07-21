Актриса Кристина Асмус подверглась домашнему насилию

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Популярная российская актриса и кино, телеведущая Кристина Асмус рассказала о том, как подверглась домашнему насилию в студенчестве. Об этом сообщает «Дни.Ру».
Отмечается, что имя партнера, который подверг актрису насилию, Асмус называть не стала.
Актриса отметила, что до сих пор психологически не отошла от переживаний. Она дополнила, что в студенческие годы ей было страшно кому-то рассказать о жизни с «жестоким маньяком-абьюзером».
Напомним, ранее бывшая жена Веллитона заявила, что футболист применял к ней насилие на протяжении шести лет. Карвальо рассказала, что футболист избивал ее целых шесть лет, началось все еще до того, как они расписались. Она подала в суд на звезду футбола.
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«Я не выздоровела», — цитирует Асмус «Дни.Ру».
Напомним, ранее бывшая жена Веллитона заявила, что футболист применял к ней насилие на протяжении шести лет. Карвальо рассказала, что футболист избивал ее целых шесть лет, началось все еще до того, как они расписались. Она подала в суд на звезду футбола.
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