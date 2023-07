Актриса Кристина Асмус подверглась домашнему насилию

Актёр и один из основателей проекта по борьбе со спонсорами вооруженных конфликтов в Африке The Sentry Джордж Клуни призвал создать коалицию, направленную на «уничтожение бизнес-империи ЧВК “Вагнер”». Об этом говорится в колонке Клуни и сооснователя The Sentry Джона Прендергаста для издания The Economist.