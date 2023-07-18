Актриса Линдси Лохан родила первенца

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37-летняя звезда «Чумовой пятницы» Линдси Лохан в первый раз стала мамой.
Just Jared сообщает, что актриса родила сына, которому дала арабское имя Луай. Оно переводится как «защитник». Линдси Лохан поделилась новостью в социальных сетях.
Ребёнок появился на свет в Дубае, где последние годы живёт Лохан со своим избранником арабским финансистом Бадером Шаммасом, с которым она познакомилась в 2019 году. В 2022 году пара поженилась.
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«Наша семья счастлива до Луны и обратно», — написала Линдси Лохан.
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