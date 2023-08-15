Актриса Марго Робби заработает $50 млн за роль в фильме «Барби»

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Американская актриса Марго Робби, которая сыграла главную роль в картине режиссера Греты Гервиг «Барби», сможет заработать благодаря рекордным сборам фильма около $50 млн.
Такие данные приводит издание Variety, ссылаясь на свои источники. Сумма сложится из гонорара за съёмки в картине и процента с кассовых сборов, которые уже перевалили за $1 млрд.
Сообщается, что Марго Робби принимала участие в продюсировании картины через собственную компанию LuckyChap Entertainment.
Премьера «Барби» стартовала 19 июля. За первые выходные фильму удалось собрать $356 млн. Фильм о побеге Барби из кукольной страны стал самым кассовым в 2023 году.
Марго Робби два раза номинировали на премию «Оскар» за фильмы «Я, Тоня» и «Скандал». Мировую известность актриса приобрела после выхода фильма Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-стрит», где главную роль сыграл Леонардо Ди Каприо.
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Сообщается, что Марго Робби принимала участие в продюсировании картины через собственную компанию LuckyChap Entertainment.
Марго Робби два раза номинировали на премию «Оскар» за фильмы «Я, Тоня» и «Скандал». Мировую известность актриса приобрела после выхода фильма Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-стрит», где главную роль сыграл Леонардо Ди Каприо.
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Мария Фирсова