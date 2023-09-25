Актриса Мария Кожевникова рассказала, как прошли ее четвертые роды

Фото: istock / Diego Cerro Jimenez
Российская актриса Мария Кожевникова рассказала в социальных сетях о рождении четвертого ребенка. Мария стала известна благодаря роли в сериале «Универ».
«4 раз мама! Добро пожаловать!» — написала артистка в личном блоге.Кожевникова опубликовала фото, на котором она держит ручку новорожденного в роддоме. Судя по цвету бирки на руке младенца, фанаты предположили, что у актрисы родился четвертый сын.
Ранее актёр Милош Бикович, известный по роли в сериале «Отель Элеон» рассказал фанатам о том, что скоро впервые станет папой. Бикович опубликовал фото с возлюбленной и поделился радостной новостью. Милош поблагодарил подписчиков за теплые слова и попросил журналистов не приставать к паре с вопросами.
Читайте также:
Врачи в Ростове приняли роды у женщины, которая не знала о своей беременности
37-летняя актриса и дизайнер Эшли Олсен родила первенца
Беременной девушке, упавшей на рельсы в метро в Екатеринбурге, сделали операцию
Алина Юрчак