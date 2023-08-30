Актриса Мария Кожевникова ждёт четвёртого ребёнка

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Экс-депутат Госдумы и звезда сериала «Универ» 38-летняя Мария Кожевникова объявила о скором пополнении в семье.
Мария Кожевникова, которая воспитывает троих сыновей, в скором времени вновь станет мамой.
Ребёнок родится в скором времени. Радостной новостью Кожевникова поделилась в годовщину венчания с бизнесменом Евгением. Ровно 10 лет назад они обвенчалась в Ницце. При этом официально брак не зарегистрирован, пишут СМИ.
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«Даже многие друзья и знакомые не знают», - написала актриса в социальной сети под своим портретом с округлившимся животом.
«Наша любовь множится», - добавила Мария Кожевникова в сообщении о своей беременности.Читайте также:
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