Актриса Талызина заявила, что не считает Лию Ахеджакову актрисой

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Российская актриса Валентина Талызина в ходе интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи» заявила, что не считает Лию Ахеджакову актрисой. Ранее они были коллегами по фильму «Ирония судьбы, или С легким паром!».
«Как говорят, маленькая собачка — до старости щенок. Она очень понравилась Рязанову в «Иронии судьбы». И быстро прилипла к нему, стала другом, вхожей в семью», — высказалась Талызина.
Актриса добавила, что режиссер Эльдар Рязанов предложил Ахеджаковой исполнить роль гадалки в своей последней картине «Андерсен. Жизнь без любви», но по итогу полностью вырезал отснятые кадры.
«Она жила через комнату от меня. Но уже тогда она все время «катила бочку» на своих соседей: мол, нехорошие, глупые. Это ее характер и зависть», — поделилась актриса.
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