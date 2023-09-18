Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Актёр Александр Петров женился на девушке из Подольска

Актёр Александр Петров женился на девушке из Подольска

18 сентября 2023, 12:31
Фото: пресс-служба министерства территориальной политики Московской области

Фото: пресс-служба министерства территориальной политики Московской области

Известный российский актёр Александр Петров, не так давно являвшийся холостяком, сообщил о свадьбе.

Новость о свадьбе Александра Петрова облетела весь интернет. По словам актёра, девушка из Подольска покорила его сердце всего за 2 месяца.

22-летняя Вика родилась и выросла в простой подмосковной семье вместе с 5 братьями и сестрами, училась в Подольской школе № 30, к кино и театру отношения никогда не имела и даже не бывала на спектаклях с участием будущего мужа. Единственное, что связало крепкими узами двух молодых людей — это чувства и желание прожить вместе целую жизнь!


По словам Александра Петрова, свадьба была спонтанной и скромной, молодожёны поженились в ЗАГСе в Барвихе 10 сентября.

«Мы познакомились случайно. 10 сентября поженились: просто сидели, говорили и поехали в ЗАГС. Когда она — понимаешь в секунду. Она — лучшее что со мной было и будет. Это чудо. Это мечта. Я всегда призываю в них верить. Наверное, это главный текст в моей жизни. Мы познакомились случайно на улице и через несколько встреч просто поженились. Вика — не актриса, не из индустрии, она не привыкла к публичности, работает, с высшим образованием и с полноценной прекрасной семьей», — написал актёр в одной из своих социальных сетей.

Читайте также:

Актёр Милош Бикович станет отцом первый раз.

Костомаров признался, что не может видеть себя на коньках.

Резидент Comedy Club Андрей Бебуришвили женился на беременной возлюбленной.
#кино
#интернет
#сердце
#жизнь
#свадьба
#загс
#актриса
#отношения
#девушка
Читайте нас в
Актёр Милош Бикович станет отцом первый раз
18 сентября 2023, 10:15

Фото: istock / Natalia Kuzina

Актёр Милош Бикович, известный по ролям в фильмах «Холоп», «Лед» и сериале «Отель Элеон» рассказал подписчикам о том, что скоро станет папой.

Милош опубликовал фото со своей возлюбленной, в котором признался что девушка сейчас беременна. 

«Мы счастливы, что скоро станем родителями. И очень дорожим этим. Не хотели объявлять об этом до сих пор. Но в последние дни папарацци стали преследовать нас, и мы вынуждены раскрыть эту радостную новость раньше, чем планировали», — написал Милош в личном блоге.

Актер поблагодарил аудиторию за теплые слова, и попросил журналистов не докучать им с вопросами. Также 35-летний артист добавил, что если пара захочет обсудить эту тему, он сам свяжется с представителями СМИ.

Читайте также: 

Костомаров признался, что не может видеть себя на коньках

Российский актёр Александр Петров женился на девушке спустя несколько встреч

Козловский выиграл у Бородина в суде один рубль

#актёр
#фото
#артист
#девушка
#беременные женщины
Читайте нас в
Умер известный российский режиссер Александр Хван
17 сентября 2023, 14:24

Фото: istockphoto/Aleksandr_Vorobev

Сегодня, 17 сентября, скончался известный российский режиссер Александр Хван. О смерти кинематографиста в социальных сетях сообщил его друг и коллега режиссер Григорий Константинопольский.
Александру Хвану было 65 лет. О причине смерти не сообщается, но известно, что он страдал хронической обструктивной болезнью легких, из-за обострения которой в 2020 году режиссер две недели провел в коме.

Родился Хван 28 декабря 1957 года в столице Чувашии Чебоксарах. В 1980 году он  окончил режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК). Учился он в мастерской Льва Кулиджанова и Татьяны Лиозновой.

Известность пришла к Хвану 1992 году после выхода на экраны фильма «Дюба-дюба» с Олегом Меньшиковым в главной роли. Кинокартина получила две премии «Ника», приз на фестивале «Киношок», с успехом демонстрировалась в рамках нескольких международных кинофестивалей, в том числе Каннского. Для этого фильма режиссер сам написал музыку.

Среди наиболее известных работ киномастера такие картины и сериалы, как «Умирать легко», «Дрянь хорошая, дрянь плохая», «Кармен», «Поводырь», «Гаражи», «Марьина роща», «Сын» и другие. Александр часто снимался в небольших эпизодических ролях в своих и чужих картинах. Среди его экранных работ «Мания Жизели», «Фаталисты», «Питер FM», «Икра», «Дети Арбата».

Читайте также:

Умер автор песен «Птица счастья» и «Трус не играет в хоккей»

Умер актер из советской драмы «Меня зовут Арлекино» Игорь Кечаев

Умер звезда сериала «Солдаты» Вячеслав Гришечкин

#дети
#режиссёр
#картины
#приз
#питер
#сын
Читайте нас в
Костомаров признался, что не может видеть себя на коньках
Роман Костомаров признался, что ему тяжело смотреть на свои фото после операции
17 сентября 2023, 10:35

Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров признался, что ему тяжело смотреть свои фото и видео после операции, а также видеть себя на коньках. Об этом он заявил в эфире шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.
Напомним, что Костомаров впервые после перенесённых операций вышел на лёд в августе во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви», которое прошло в Сочи. Спортсмен вышел на публику после номера с участием его жены Оксаны Домниной.

Костомаров отметил, что у него наворачиваются слёзы, когда он осознаёт, насколько совершенный человеческий организм стал несовершенным в его ситуации. 

Также он отметил, что самое ужасное для него – это отсутствие кистей рук, поскольку они задействованы во всех движениях. Костомаров поделился, что набил на предплечье татуировку с надписью: «Смерть – это часть жизни». 

46-летний Роман Костомаров попал в реанимацию 10 января, у него была диагностирована пневмония. Спортсмен провёл в больнице 175 дней. Ему ампутировали часть ног и рук из-за развивавшегося некроза. Кроме того, у Костомарова поражена часть мозга.

Читайте также:

Костомаров впервые после ампутации стоп вышел на лед

Костомаров примет участие в документальном сериале «Киборг»

Роман Костомаров рассказал о предательстве Домниной
#спортсмены
#фигурное катание
#операция
#болезнь
Читайте нас в
Бывшего мужа певицы Кэти Перри обвиняют в сексуальных домогательствах
Times: бывшего мужа Кэти Перри обвиняют в изнасилованиях и домогательствах
16 сентября 2023, 23:13

Фото: iStock/BrianAJackson

Бывший супруг певицы Кэти Перри, британский актер Рассел Брэнд, столкнулся с обвинениями в изнасилованиях и сексуальных домогательствах, охватывающими период с 2006 по 2013 год, сообщает газета Times.
«Комика и актера Рассела Брэнда обвиняют в совершении изнасилований, сексуальных домогательствах и эмоциональном насилии, которые продолжались в течение семи лет, во времена наивысшей популярности», — отмечается в заявлении издания.
Известно, что четыре женщины предъявили обвинения в изнасиловании в период с 2006 по 2013 год, а также другие женщины выдвинули ряд обвинений в жестоком поведении со стороны Брэнда.

По данным газеты, одна из женщин утверждает, что актер изнасиловал ее в своем доме в Лос-Анджелесе. Вторая женщина утверждает, что Брэнд напал на нее, когда ему было 31 год, а ей всего 16, и она была школьницей. Еще одна утверждает, что актер совершил сексуальное насилие над ней, когда она работала с ним в Лос-Анджелесе. Четвертая женщина также заявила, что стала жертвой сексуального насилия со стороны актера.

Сам Рассел Брэнд опубликовал видеоролик в социальных сетях, в котором отрицает все обвинения.

Читайте также:

В Петербурге мужчина полгода развращал школьницу с помощью шантажа

В Тюмени тренера по прыжкам на батуте подозревают в педофилии

Школа или родители: кто доводит подростков до самоубийства?
#родители
#мужчина
#насилие
#актёр
#женщина
#женщины
Читайте нас в
Хью Джекман разведется после 27 лет брака
People: Хью Джекман разводится с Деборрой-Ли Джекман после 27 лет брака
15 сентября 2023, 23:50

Фото: iStock/Kirk Wester

Австралийский актер Хью Джекман и актриса Деборра-Ли Джекман объявили о своем разводе после 27 лет совместной жизни, сообщает журнал People, ссылаясь на заявление пары.
В официальном заявлении супруги подчеркнули, что были счастливы прожить почти три десятилетия в браке. Однако наступил момент, когда они приняли решение разойтись, чтобы каждый из них мог продолжить свой индивидуальный путь и личный рост.

Деборра-Ли старше Джекмана на 13 лет. В 2000 году пара приняла решение усыновить мальчика по имени Оскар Максимилиан, а в 2005 году стала родителями девочки Авы Элиот. Актер неоднократно высказывал свою радость и удовлетворение от семейной жизни в интервью журналистам и считал свою супругу лучшей мамой в мире.

Читайте также:

Variety: Премьеру продолжения «Дюны» перенесли из-за забастовок в Голливуде

Пользователи сайта Rotten Tomatoes назвали лучшего режиссёра последней четверти века

Шон Пенн переплавит «Оскары» на пули для ВСУ, из которых будут стрелять по русским
#актёр
#супруги
#рост
#интервью
Читайте нас в
Сергей Шнуров указал на виновных в отмене концерта группы «Ленинград» в Москве
Шнуров обвинил организаторов шоу в отмене своего концерта в Москве
15 сентября 2023, 13:49

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что в отмене его концерта в Москве в спортивном комплексе «Лужники» виновен организатор шоу ООО «АРТЛАЙФ». Об этом он рассказал странице группы ВКонтакте.
«Нами пока не получен оригинал официального уведомления об отмене концерта, и я, Сергей Шнуров и Группировка "Ленинград" как всегда готовы к выступлению, но, судя по всему, мероприятию действительно не суждено состояться в грядущие выходные», - написал Шнуров.

Он также уточнил, что на интернет-сайтах национальных билетных операторов уже размещена информация о порядке возврата билетов.

По его словам, он сделает все возможное, чтобы зрителям как можно быстрее вернули деньги, потраченные на билеты. В противном случае, он будет обращаться в суд. Шнуров также извинился перед поклонниками за отмененный концерт.

Напомним, в Москве отменили концерт группы «Ленинград». Шоу должно было состояться в олимпийском комплексе «Лужники» 16 сентября. Об отмене концерта стало известно 14 сентября.

Читайте также:

Российский актёр Александр Петров женился на девушке спустя несколько встреч

Катя Лель узнала инопланетян, которые 30 лет назад украли ее зубы

Козловский выиграл у Бородина в суде один рубль
#суд
#деньги
#концерт
#билеты
Читайте нас в
«Встретил на улице и поехали в ЗАГС»: подробности свадьбы Александра Петрова
Актер Александр Петров женился на девушке после нескольких встреч: подробности
15 сентября 2023, 12:17

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» 34-летний Александр Петров впервые женился. Кто стал избранницей завидного холостяка, почему это событие стало неожиданностью и где прошла свадьба, расскажет редакция «Радио 1».

Актер Александр Петров личная жизнь


Александр Петров, несмотря на образ убежденного холостяка, все же состоял в серьезных отношениях, однако, оформлять их официально не торопился.
Около трёх лет звезда сериала «Полицейский с Рублевки», «Гоголь», «Т-34», «Лед» встречался с актрисой Ириной Старшенбаум. Пара даже проживала вместе, но в 2019 году они решили разорвать отношения. Вскоре после их расставания, Петров был замечен в обществе актрисы Стаси Милославской, с которой они познакомились на съемочной площадке. Девушка неоднократно говорила о своих желаниях сыграть с актером свадьбу, но дело то торжества так и не дошло. Однако, пара не афишировала отношения и об их разладе поклонникам актера известно не было. Новость о свадьбе стала неожиданностью не только из-за того, что завидный жених страны решил распрощаться с холостой жизнью, но из-за невесты, на месте которой оказалась не Стася Милославская, а незнакомая девушка.


Жена Александра Петрова


На своей странице в Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ), Петров поделился фотографиями со свадьбы и представил свою возлюбленную публике. Невеста, по его словам, далека от индустрии шоу-бизнеса и не привыкла к публичности. На фото рядом с артистом темноволосая молодая девушка по имени Виктория. Актер рассказал, что познакомился со своей будущей супругой случайно: они встретились на улице, поговорили и поженились через несколько встреч. 

«Просто сидели, говорили и поехали в ЗАГС», - поделился Петров историей знакомства в социальной сети.
Актер также заявил, что его жена лучшее, что с ним могло произойти. Он рассказал, что девушка выросла в прекрасной, полноценной семье, имеет высшее образование и работает, однако, сферу ее деятельности не уточнил.

Резидент Comedy Club Андрей Бебуришвили женился на беременной возлюбленной
Резидент Comedy Club Андрей Бебуришвили женился на беременной возлюбленной

Свадьба Александра Петрова


Регистрация брака артиста и его возлюбленной прошла в Барвихе. Петров назвал это иронией судьбы, ведь именно там проходили съемки «Полицейского с Рублевки». На фотографиях молодожены не в традиционных свадебных нарядах. Невеста в длинном, темном платье и в широкой клетчатой рубашке, а звездный жених в черном пиджаке, майке на выпуск и джинсах. Но несмотря на нетрадиционный для росписи наряд, пара выглядит действительной счастливой.

Читайте также:
Федор Смолов женился на модели-диджее

Комик и телеведущий Азамат Мусагалиев стал отцом в третий раз

Актёр Прилучный стал отцом в третий раз

#актёр
#свадьба
#фото
#загс
#отношения
#instagram
#соцсеть
#съёмки
Читайте нас в
Российский актёр Александр Петров женился на девушке спустя несколько встреч
15 сентября 2023, 01:36

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Звезда фильма «Лёд» и сериалов «Метод» и «Гоголь», российский актёр Александр Петров удивил своих поклонниц новостью о внезапной женитьбе. В своих соцсетях он написал, что женился на девушке, далекой от мира кино и шоу-бизнеса, спустя всего лишь несколько встреч после случайного уличного знакомства.
«Вика не актриса, не из индустрии, она не привыкла к публичности. Она работает, с высшим образованием и с полноценной прекрасной семьей. Не мучайте ее, прошу, мы любим друг друга. Виктория Александровна Петрова — моя жена! Я счастлив», — заявил Петров.



Читайте также:

Блогер Хованский женился в Сербии

Резидент Comedy Club Андрей Бебуришвили женился на беременной возлюбленной

Ведущий Дмитрий Хрусталёв женился на певице Марии Гончарук
#свадьба
#актеры
#шоу-бизнес
Читайте нас в
В Москве отменили концерт группы «Ленинград»
14 сентября 2023, 20:20

Фото: iStock/Алексей Филиппов

В Москве отменили концерт группы «Ленинград», сообщается на сайте билетного оператора.
Шоу должно было состояться в олимпийском комплексе «Лужники» 16 сентября. Об отмене концерта стало известно только сегодня. 

«Мероприятие «Ленинград», запланированное к проведению на площадке БСА «Лужники» 16 сентября 2023 года в 19:00, отменено по причинам, не зависящим от организатора», - прокомментировали ситуацию на сайте продавца билетов. 

Отмечается, что деньги за билеты люди смогут вернуть до конца ноября в полном объеме.

При этом, участники группы отмену концерта пока что никак не прокомментировали.

Читайте также: 

Комик Андрей Бебуришвили был сражен внезапным сильным недугом

Бузова показала образ со съемок фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Певица Лада Дэнс впервые появилась на телеэкране после страшной аварии

 
#лужники
#шоу
#билеты
#концерт
#москва
Читайте нас в
Достижения.рф