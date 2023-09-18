Актёр Александр Петров женился на девушке из Подольска

Фото: пресс-служба министерства территориальной политики Московской области
Новость о свадьбе Александра Петрова облетела весь интернет. По словам актёра, девушка из Подольска покорила его сердце всего за 2 месяца.
22-летняя Вика родилась и выросла в простой подмосковной семье вместе с 5 братьями и сестрами, училась в Подольской школе № 30, к кино и театру отношения никогда не имела и даже не бывала на спектаклях с участием будущего мужа. Единственное, что связало крепкими узами двух молодых людей — это чувства и желание прожить вместе целую жизнь!
По словам Александра Петрова, свадьба была спонтанной и скромной, молодожёны поженились в ЗАГСе в Барвихе 10 сентября.
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«Мы познакомились случайно. 10 сентября поженились: просто сидели, говорили и поехали в ЗАГС. Когда она — понимаешь в секунду. Она — лучшее что со мной было и будет. Это чудо. Это мечта. Я всегда призываю в них верить. Наверное, это главный текст в моей жизни. Мы познакомились случайно на улице и через несколько встреч просто поженились. Вика — не актриса, не из индустрии, она не привыкла к публичности, работает, с высшим образованием и с полноценной прекрасной семьей», — написал актёр в одной из своих социальных сетей.
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