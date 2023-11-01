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Актёр Алексей Панин* получил гражданство США

01 ноября 2023, 13:51
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Российский актёр Алексей Панин получил гражданство Соединенных Штатов Америки, фотографию с американским паспортом на фоне украинского флага Панин* опубликовал в своей социальной сети.
«Три года, пока жил в Испании, поработал на Госдепартамент США», - так Панин* подписал опубликованное фото.

Напомним, Панин* перебрался из России в Испанию еще осенью 2020 года, а с началом специальной военной операции он неоднократно высказывался против проведения СВО и российских властей.


1 июля 2023 года на YouTube-канале Ксении Собчак вышло интервью со скандально известным актером, где Панин* восхищался атакой на Крымский мост, просил жителей России начать убивать первых лиц государства, а также открыто призывал всех к совершению терактов.

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*Признан иностранным агентом на территории РФ.
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#испания
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Алла Пугачева спустя четыре месяца вышла на связь
Алла Пугачева вышла на связь впервые после начала военного конфликта в Израиле
01 ноября 2023, 00:34

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Российская певица Алла Пугачева впервые за четыре месяца вышла на связь. Она опубликовала на своей страничке в Instagram* серию фотографий.
В посте артистка разместила фото детей Лизы и Гарри и совместные кадры с супругом Максимом Галкиным**. Этот пост стал первым в аккаунте певицы с момента начала военных действий в Израиле, где семья российских артистов проживала с сентября 2022 года.

«Живем дальше», — написала Пугачева и закрыла комментарии к своей публикации.

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*Запрещенная в России экстремистская организация

**Является иностранным агентом
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#певица
#фото
#пост
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#алла пугачёва
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Актёр Назаров назвал Галкина* крысой из-за исполнения песен Цоя на концерте
31 октября 2023, 02:50

Фото: iStock/nantonov

Актёр Юрий Назаров осудил юмориста Максима Галкина* за исполнение на недавнем концерте песни Виктора Цоя. Об этом пишет «АиФ».
«Знаете, когда крыса загнана в угол, она бросается на людей. Вот для меня Галкин — крыса. Он сбежал, испугавшись. Крыл свою страну. А теперь осознал, что никому он не нужен за рубежом. Сначала гадости нес про спецоперацию на своих концертах, теперь на жалость бьет с песнями, которые любили в Союзе», — цитирует издание слова российского артиста.

Назаров добавил, что шоумен своим поведением сам загнал себя в угол. По его мнению, Галкин искал «где получше», однако просчитался с прогнозом дальнейшего развития событий. Актёр подчеркнул, что Максиму Галкину стоит покаяться за свои слова и поступки.

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*Является иностранным агентом
#артист
#актёр
#россия
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Генпрокуратура проверит звезду «Кухни» Назарова после обращения общественников
30 октября 2023, 14:28

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Звезду популярного российского сериала «Кухня» Дмитрия Назарова проверит Генпрокуратура, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Напомним, в апреле 2023 года Тверской суд Москвы оштрафовал Назарова на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. Артист неоднократно позволял себе высказываться против проведения специальной военной операции. 

Однако, Назаров все же решил вернуться на Родину, и даже запланировал здесь несколько выступлений. Тем не менее, некогда любимого актера российская публика не захотела принимать назад, и его спектакли пришлось отменить.

Теперь же активист движения «Отцы России» Андрей Загонников просит Генпрокуратуру вновь проверить высказывания Назарова, запретить ему любые выступления на территории РФ, а также приговорить его к исправительным работам.

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#генпрокуратура
#вс рф
#проверка
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Российская певица призвала Пугачеву извиниться перед россиянами за «рабов и холопов»
Певица Ольга Зарубина посоветовала Алле Пугачевой извиниться перед россиянами
30 октября 2023, 14:07

Фото: istock / batuhan toker

Российская и советская певица Ольга Зарубина призвала покинувшую РФ артистку Аллу Пугачеву извиниться перед россиянами. Об этом сообщает «Аргументы и Факты».
Зарубина утверждает, что у Пугачевой незавидная судьба. Исполнительница хита «На теплоходе музыка играет» обратила внимание, что тоже переживала эмиграцию. Она отметила, что у Примадонны больше возможностей переезжать из страны в страну, но скитальческая жизнь без славы в ее возрасте — это тяжело.

«Но каждый получает то, что делал по жизни. Сейчас такая эра наступила: планета очищается. И каждый получает за свои заслуги, за то, что он делал в жизни», — заявила певица.
Напомним, в октябре прошлого года Пугачева прокомментировала критику в свою сторону заявив, что рада тому, что она терпеть не может людей, которые ее ненавидят. 

«Были холопами, стали рабами», — написала исполнительница.

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#музыка
#жизнь
#певица
#страны
#рф
#россия
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Композитор Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак «‎Выпьем за любовь»
30 октября 2023, 13:50

Фото: istock / Tero Vesalainen

Российский музыкант Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак «‎Выпьем за любовь». Под брендом планируется продажа алкогольных, безалкогольных напитков и даже молочных продуктов. Роспатент утвердил заявку, поданную в апреле этого года. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Кроме того, теперь артист сможет оказывать рекламные услуги и заниматься деятельностью, связанной с музыкальным оборудованием.

Ранее сообщалось, что 15 сентября народного артиста госпитализировали из-за проблем с сердцем. Николаев находился в реанимации в тяжелом состоянии., ему провели сложную операцию – шунтирование. Отмечается, что в январе 2023 года музыканту уже проводили операцию на сердце по установке двух стентов. Спустя 2 недели, 29 сентября, артиста выписали из больницы. 

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#продажа
#любовь
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#услуги
#артист
#николаев
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26-летняя дочь Пригожина Даная перенесла микроинсульт
30 октября 2023, 12:50

Фото: istockphoto/John Kevin

Год назад Даная стала мамой.
26-летняя дочь продюсера Иосифа Пригожина Даная рассказала, что перенесла микроинсульт.
 
«Я перенесла микроинсульт, тут причин много, первое конечно стрессы, и последствия аварии 6-летней давности. Удары не прошли бесследно», - рассказала Даная.
Год назад Даная стала матерью. По словам Данаи, сын находился рядом с ней и давал ей силы жить и бороться с болезнью.
 
«Сейчас у меня интенсивное лечение, различные обследования. Уколы дома, то мама, то муж делает. Самое важное для меня - поддержка, поддержка близких», - сказала Даная.
На публикацию в соцсети отреагировала мачеха Данаи - певица Валерия, поставив под постом эмодзи в виде сердца.
 
Даная – дочь продюсера Иосифа Пригожина от первого брака с Еленой Пригожиной. Девушка вышла замуж в марте 2022 года. А спустя 6 месяцев, в августе, родила сына Даниэля.

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#шоу-бизнес
#здоровье
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МакSим рассказала, что её дочерей пытались удочерить, пока она была в коме
29 октября 2023, 16:01

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

Певица МакSим призналась, что близкие люди хотели переписать на себя её имущество, пока она была в коме.
Об этом певица рассказала в беседе с Надеждой Стрелец на YouTube.

«Некоторые близкие люди стали узнавать, как удочерить моих детей, чтобы переоформить на себя имущество. Другие, как оказалось, подписывали за меня документы», — рассказывает МакSим.
О том, что её подпись пытались подделать, девушка узнала после случившегося.
 
15 августа МакSим вспоминала, как близкие давали ей документы на подпись во время срывов, когда она была «чересчур доброй» в состоянии алкогольного опьянения.

«Я потеряла значительные средства, миллионы, таким образом доверяя людям. Наделала ошибок. Причем этих людей я знала много лет, и сейчас их, конечно же, нет в моем окружении», — заявила МакSим.
13 июля МакSим из рехаба призналась в алкогольной зависимости.

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#алкоголь
#дети
#певица
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Звезда сериала «Друзья» утонул у себя дома
TMZ: Звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри был найден мёртвым в своём джакузи
29 октября 2023, 03:45

Фото: iStock/jorgeantonio

Американский актер Мэттью Перри, наиболее известный ролью Чендлера Бинга в культовом сериале «Друзья», скончался в возрасте 54 лет. Как сообщил портал TMZ, Перри был найден мёртвым в джакузи своего дома в Лос-Анджелесе.




Следов насильственной смерти не было, добавляет собеседник издания. Источники таблоида утверждают, что причиной смерти могло быть утопление, вызванное остановкой сердца. Наркотиков полиция на месте инцидента не обнаружила (Перри страдал от наркотической зависимости, когда снимался в «Друзьях»).

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#актёр
#смерть
#звёзды
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Покинувший Россию актёр серила «Кухня» сдал в аренду свою элитную квартиру в Москве
Покинувший Россию актёр Бурковский сдал в аренду свою квартиру в Москве
28 октября 2023, 14:23

Фото: iStock/simpson33

Покинувший Россию актёр театра и кино Андрей Бурковский сдал в аренду свою элитную четырёхкомнатную квартиру в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что квартира площадью 130 квадратных метров располагается в новостройке в московском районе Аэропорт. Актёр вместе с женой и детьми жил в ней до переезда в США. Стоимость такой квартиры может достигать 45 миллионов рублей.

Причиной такого решения стало то, что семья оказалась в невыгодном положении, поскольку приобреталась квартира в ипотеку на десять лет. Они приняли решение сдавать её, чтобы получить дополнительный доход. В настоящее время в ней живёт семья с ребёнком, которая выплачивает порядка 120 тысяч рублей в месяц. 

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*признаны Минюстом РФ иноагентом
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#аренда
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