Актёр Алексей Панин* получил гражданство США

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Российский актёр Алексей Панин получил гражданство Соединенных Штатов Америки, фотографию с американским паспортом на фоне украинского флага Панин* опубликовал в своей социальной сети.
«Три года, пока жил в Испании, поработал на Госдепартамент США», - так Панин* подписал опубликованное фото.
Напомним, Панин* перебрался из России в Испанию еще осенью 2020 года, а с началом специальной военной операции он неоднократно высказывался против проведения СВО и российских властей.
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*Признан иностранным агентом на территории РФ.
Евгения Парфентьева