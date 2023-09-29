Актёр Белый ополчился против российских артистов, гастролирующих в Израиле

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Покинувший Россию актёр Анатолий Белый высказался против выступления своих коллег на сценах в Израиле, в котором он теперь живёт. Об этом сообщает «Утро.ру».
В своих соцсетях Белый организовал петицию за то, чтобы не допускать в страну актёров из России, поддерживающих СВО.
Как уточняет «Утро.ру», актёр призывает не дать возможности россиянам заработать деньги на гастролях.
Также своим сообщением Белый пытается добиться отмены выступлений в Израиле актёров Сергея Никоненко и Ирины Муравьёвой, у которых запланированы спектакли в нескольких городах страны.
Ранее, летом текущего года, пришлось отменить гастроли театру «Ленком», в котором до отъезда из России служил Белый. Показ спектакля «Поминальная молитва», который был назначен на октябрь, отменён, по предположению директора театра Марка Варшавера, не без участия Белого.
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Как уточняет «Утро.ру», актёр призывает не дать возможности россиянам заработать деньги на гастролях.
Ранее, летом текущего года, пришлось отменить гастроли театру «Ленком», в котором до отъезда из России служил Белый. Показ спектакля «Поминальная молитва», который был назначен на октябрь, отменён, по предположению директора театра Марка Варшавера, не без участия Белого.
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Анастасия Чинкова