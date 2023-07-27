Актёр Бурляев вспомнил о работе с Ниной Дробышевой

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Народный артист России Николай Бурляев поделился воспоминаниями об актрисе театра и кино Нине Дробышевой.
Артист играл вместе с Дробышевой в спектакле «Цезарь и Клеопатра», они исполнили роли брата и сестры. Как вспоминает Бурляев, они сотрудничали очень нежно и тепло. Однако артист сожалеет, что мало общался с коллегой по сцене в жизни.
«Нина Дробышева относится к этой плеяде тех, чьи имена уже вписаны золотом в историю советского кинематографа», – заявил артист в беседе с RT.
Ранее сообщалось, что народная артистка России Нина Дробышева скончалась на 85-м году жизни.
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«Нина Дробышева относится к этой плеяде тех, чьи имена уже вписаны золотом в историю советского кинематографа», – заявил артист в беседе с RT.
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Анастасия Чинкова