Актёр Чирков обматерил детей на конкурсе талантов в Обнинске

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Российского актёра Сергея Чиркова выгнали с детского конкурса в Обнинске из-за пьяного дебоша, курения на сцене и мата. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила директор городского дворца культуры Ирина Пахомова.
Актёр, известный по роли в детском фильме «Домовой», был приглашён в качестве специального гостя на финал молодёжного патриотического проекта «Энергия улиц», который проходит 19 ноября в Обнинске.
Однако мероприятие пошло не по плану. Чирков прибыл на детский конкурс в состоянии алкогольного опьянения, курил на сцене, ругался матом и угрожал детям.
Организаторы заподозрили неладное ещё до начала мероприятия и запретили актёру выходить на сцену. Однако Чирков всё же прорвался на неё, но его оперативно увели и заперли в гримёрке.
В результате финал конкурса завершился на хорошей ноте, а артист покинул площадку, не извинившись перед гостями и организаторами.
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Однако мероприятие пошло не по плану. Чирков прибыл на детский конкурс в состоянии алкогольного опьянения, курил на сцене, ругался матом и угрожал детям.
В результате финал конкурса завершился на хорошей ноте, а артист покинул площадку, не извинившись перед гостями и организаторами.
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Анастасия Чинкова