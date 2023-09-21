TMZ: Актёр из «Эйфории» скончался из-за наркотиков

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Причиной смерти актёра Ангуса Клауда, известного зрителям по сериалу «Эйфория», стала передозировка наркотиков. Об этом написало издание TMZ со ссылкой на коронера округа Аламеда. В крови артиста нашли смертельную комбинацию фентанила, кокаина, метамфетамина и других веществ.
По мнению правоохранителей, передозировка Клауда стала трагической случайностью, а не результатом добровольного ухода из жизни.
Актёр Ангус Клауд, звезда сериала «Эйфория», умер в возрасте 25 лет. На основании заявления семьи артиста CМИ тогда посчитали, что Клауд не справился с потерей отца, скончавшегося буквально за неделю до этого.
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Актёр Ангус Клауд, звезда сериала «Эйфория», умер в возрасте 25 лет. На основании заявления семьи артиста CМИ тогда посчитали, что Клауд не справился с потерей отца, скончавшегося буквально за неделю до этого.
«Ангус открыто рассказал о своей борьбе с психическим здоровьем, и мы надеемся, что его уход станет напоминанием другим о том, что они не одиноки и не должны молча бороться с этим в одиночку», — отмечали родные актёра.Клауд был одной из восходящих звёзд Голливуда. Зрители сериала «Эйфория» от HBO (2019–2022) запомнили его по роли наркодилера Феско. После успеха шоу он также появился в фильмах «Северный Голливуд» и «Линия», а также нескольких клипах.
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Артем Путинцев