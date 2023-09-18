Актёр Милош Бикович станет отцом первый раз

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров признался, что ему тяжело смотреть свои фото и видео после операции, а также видеть себя на коньках. Об этом он заявил в эфире шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

Напомним, что Костомаров впервые после перенесённых операций вышел на лёд в августе во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви», которое прошло в Сочи. Спортсмен вышел на публику после номера с участием его жены Оксаны Домниной.Костомаров отметил, что у него наворачиваются слёзы, когда он осознаёт, насколько совершенный человеческий организм стал несовершенным в его ситуации.Также он отметил, что самое ужасное для него – это отсутствие кистей рук, поскольку они задействованы во всех движениях. Костомаров поделился, что набил на предплечье татуировку с надписью: «Смерть – это часть жизни».46-летний Роман Костомаров попал в реанимацию 10 января, у него была диагностирована пневмония. Спортсмен провёл в больнице 175 дней. Ему ампутировали часть ног и рук из-за развивавшегося некроза. Кроме того, у Костомарова поражена часть мозга.Костомаров впервые после ампутации стопКостомаров примет участие вРоман Костомаров рассказал