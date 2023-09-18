Актёр Милош Бикович станет отцом первый раз

Фото: istock / Natalia Kuzina
Актёр Милош Бикович, известный по ролям в фильмах «Холоп», «Лед» и сериале «Отель Элеон» рассказал подписчикам о том, что скоро станет папой.
Милош опубликовал фото со своей возлюбленной, в котором признался что девушка сейчас беременна.
«Мы счастливы, что скоро станем родителями. И очень дорожим этим. Не хотели объявлять об этом до сих пор. Но в последние дни папарацци стали преследовать нас, и мы вынуждены раскрыть эту радостную новость раньше, чем планировали», — написал Милош в личном блоге.
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