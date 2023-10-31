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Актёр Назаров назвал Галкина* крысой из-за исполнения песен Цоя на концерте

31 октября 2023, 02:50
Фото: iStock/nantonov

Фото: iStock/nantonov

Актёр Юрий Назаров осудил юмориста Максима Галкина* за исполнение на недавнем концерте песни Виктора Цоя. Об этом пишет «АиФ».

«Знаете, когда крыса загнана в угол, она бросается на людей. Вот для меня Галкин — крыса. Он сбежал, испугавшись. Крыл свою страну. А теперь осознал, что никому он не нужен за рубежом. Сначала гадости нес про спецоперацию на своих концертах, теперь на жалость бьет с песнями, которые любили в Союзе», — цитирует издание слова российского артиста.

Назаров добавил, что шоумен своим поведением сам загнал себя в угол. По его мнению, Галкин искал «где получше», однако просчитался с прогнозом дальнейшего развития событий. Актёр подчеркнул, что Максиму Галкину стоит покаяться за свои слова и поступки.

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*Является иностранным агентом
#артист
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#россия
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Генпрокуратура проверит звезду «Кухни» Назарова после обращения общественников
30 октября 2023, 14:28

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Звезду популярного российского сериала «Кухня» Дмитрия Назарова проверит Генпрокуратура, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Напомним, в апреле 2023 года Тверской суд Москвы оштрафовал Назарова на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. Артист неоднократно позволял себе высказываться против проведения специальной военной операции. 

Однако, Назаров все же решил вернуться на Родину, и даже запланировал здесь несколько выступлений. Тем не менее, некогда любимого актера российская публика не захотела принимать назад, и его спектакли пришлось отменить.

Теперь же активист движения «Отцы России» Андрей Загонников просит Генпрокуратуру вновь проверить высказывания Назарова, запретить ему любые выступления на территории РФ, а также приговорить его к исправительным работам.

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#генпрокуратура
#вс рф
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Российская певица призвала Пугачеву извиниться перед россиянами за «рабов и холопов»
Певица Ольга Зарубина посоветовала Алле Пугачевой извиниться перед россиянами
30 октября 2023, 14:07

Фото: istock / batuhan toker

Российская и советская певица Ольга Зарубина призвала покинувшую РФ артистку Аллу Пугачеву извиниться перед россиянами. Об этом сообщает «Аргументы и Факты».
Зарубина утверждает, что у Пугачевой незавидная судьба. Исполнительница хита «На теплоходе музыка играет» обратила внимание, что тоже переживала эмиграцию. Она отметила, что у Примадонны больше возможностей переезжать из страны в страну, но скитальческая жизнь без славы в ее возрасте — это тяжело.

«Но каждый получает то, что делал по жизни. Сейчас такая эра наступила: планета очищается. И каждый получает за свои заслуги, за то, что он делал в жизни», — заявила певица.
Напомним, в октябре прошлого года Пугачева прокомментировала критику в свою сторону заявив, что рада тому, что она терпеть не может людей, которые ее ненавидят. 

«Были холопами, стали рабами», — написала исполнительница.

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#музыка
#жизнь
#певица
#страны
#рф
#россия
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Композитор Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак «‎Выпьем за любовь»
30 октября 2023, 13:50

Фото: istock / Tero Vesalainen

Российский музыкант Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак «‎Выпьем за любовь». Под брендом планируется продажа алкогольных, безалкогольных напитков и даже молочных продуктов. Роспатент утвердил заявку, поданную в апреле этого года. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Кроме того, теперь артист сможет оказывать рекламные услуги и заниматься деятельностью, связанной с музыкальным оборудованием.

Ранее сообщалось, что 15 сентября народного артиста госпитализировали из-за проблем с сердцем. Николаев находился в реанимации в тяжелом состоянии., ему провели сложную операцию – шунтирование. Отмечается, что в январе 2023 года музыканту уже проводили операцию на сердце по установке двух стентов. Спустя 2 недели, 29 сентября, артиста выписали из больницы. 

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#продажа
#любовь
#музыкант
#услуги
#артист
#николаев
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26-летняя дочь Пригожина Даная перенесла микроинсульт
30 октября 2023, 12:50

Фото: istockphoto/John Kevin

Год назад Даная стала мамой.
26-летняя дочь продюсера Иосифа Пригожина Даная рассказала, что перенесла микроинсульт.
 
«Я перенесла микроинсульт, тут причин много, первое конечно стрессы, и последствия аварии 6-летней давности. Удары не прошли бесследно», - рассказала Даная.
Год назад Даная стала матерью. По словам Данаи, сын находился рядом с ней и давал ей силы жить и бороться с болезнью.
 
«Сейчас у меня интенсивное лечение, различные обследования. Уколы дома, то мама, то муж делает. Самое важное для меня - поддержка, поддержка близких», - сказала Даная.
На публикацию в соцсети отреагировала мачеха Данаи - певица Валерия, поставив под постом эмодзи в виде сердца.
 
Даная – дочь продюсера Иосифа Пригожина от первого брака с Еленой Пригожиной. Девушка вышла замуж в марте 2022 года. А спустя 6 месяцев, в августе, родила сына Даниэля.

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#здоровье
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МакSим рассказала, что её дочерей пытались удочерить, пока она была в коме
29 октября 2023, 16:01

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

Певица МакSим призналась, что близкие люди хотели переписать на себя её имущество, пока она была в коме.
Об этом певица рассказала в беседе с Надеждой Стрелец на YouTube.

«Некоторые близкие люди стали узнавать, как удочерить моих детей, чтобы переоформить на себя имущество. Другие, как оказалось, подписывали за меня документы», — рассказывает МакSим.
О том, что её подпись пытались подделать, девушка узнала после случившегося.
 
15 августа МакSим вспоминала, как близкие давали ей документы на подпись во время срывов, когда она была «чересчур доброй» в состоянии алкогольного опьянения.

«Я потеряла значительные средства, миллионы, таким образом доверяя людям. Наделала ошибок. Причем этих людей я знала много лет, и сейчас их, конечно же, нет в моем окружении», — заявила МакSим.
13 июля МакSим из рехаба призналась в алкогольной зависимости.

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#алкоголь
#дети
#певица
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Звезда сериала «Друзья» утонул у себя дома
TMZ: Звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри был найден мёртвым в своём джакузи
29 октября 2023, 03:45

Фото: iStock/jorgeantonio

Американский актер Мэттью Перри, наиболее известный ролью Чендлера Бинга в культовом сериале «Друзья», скончался в возрасте 54 лет. Как сообщил портал TMZ, Перри был найден мёртвым в джакузи своего дома в Лос-Анджелесе.




Следов насильственной смерти не было, добавляет собеседник издания. Источники таблоида утверждают, что причиной смерти могло быть утопление, вызванное остановкой сердца. Наркотиков полиция на месте инцидента не обнаружила (Перри страдал от наркотической зависимости, когда снимался в «Друзьях»).

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#актёр
#смерть
#звёзды
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Покинувший Россию актёр серила «Кухня» сдал в аренду свою элитную квартиру в Москве
Покинувший Россию актёр Бурковский сдал в аренду свою квартиру в Москве
28 октября 2023, 14:23

Фото: iStock/simpson33

Покинувший Россию актёр театра и кино Андрей Бурковский сдал в аренду свою элитную четырёхкомнатную квартиру в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что квартира площадью 130 квадратных метров располагается в новостройке в московском районе Аэропорт. Актёр вместе с женой и детьми жил в ней до переезда в США. Стоимость такой квартиры может достигать 45 миллионов рублей.

Причиной такого решения стало то, что семья оказалась в невыгодном положении, поскольку приобреталась квартира в ипотеку на десять лет. Они приняли решение сдавать её, чтобы получить дополнительный доход. В настоящее время в ней живёт семья с ребёнком, которая выплачивает порядка 120 тысяч рублей в месяц. 

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#артист
#сша
#россия
#недвижимость
#аренда
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Bloomberg: Состояние певицы Тейлор Свифт превысило миллиард долларов
28 октября 2023, 02:58

Фото: iStock/OGULCAN_AKSOY

Состояние американской певицы Тейлор Свифт превысило отметку в 1 млрд долларов, сообщает агентство Bloomberg. Это произошло благодаря самому масштабному в карьере исполнительницы концертному туру Eras.
Bloomberg отмечает, что певица стала одной из немногих артисток в нынешнем шоу-бизнесе, заработавших капитал только на музыке и собственных выступлениях, а также благодаря качественному маркетингу. 

По данным агентства, состояние Тейлор Свифт складывается в том числе из 400 млн долларов доходов от музыкальных релизов, начиная с 2019 года, $370 млн  — с продажи билетов и мерча.  Принадлежащая артистке недвижимость Свифт оценивается в $110 млн.

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#певица
#сша
#деньги
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Музыкант Noize MC* продолжает продавать своё российское имущество
Noize MC* продал свой внедорожник Toyota RAV 4
27 октября 2023, 18:43

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Покинувший Россию музыкант Noize MC* продал свой внедорожник. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Иван Алексеев* (настоящее имя исполнителя) продал свой автомобиль Toyota RAV 4 2013 года выпуска за 2,1 млн рублей. По информации SHOT, машину приобрёл фотограф из Магадана, который теперь путешествует на ней по России.

Напомним, что Noize MC* переехал в Литву в 2021 году, после того, как СК РФ начал проверку его композиций на наличие пропаганды негативного отношения к полицейским, а также на попытки реабилитации нацизма. 

После отъезда из России музыкант начал продавать оставшееся имущество. Сначала он продал бизнес, затем через посредников начал распродавать мерч. Российские общественники были возмущены этим, поэтому потребовали запретить продажу продукции исполнителя, а уже купивших её россиян проверить на финансирование ВСУ.

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*признаны Минюстом РФ иноагентом
#имущество
#автомобиль
#музыкант
#ск рф
#продажа
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Достижения.рф