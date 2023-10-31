Актёр Назаров назвал Галкина* крысой из-за исполнения песен Цоя на концерте

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Актёр Юрий Назаров осудил юмориста Максима Галкина* за исполнение на недавнем концерте песни Виктора Цоя. Об этом пишет «АиФ».
«Знаете, когда крыса загнана в угол, она бросается на людей. Вот для меня Галкин — крыса. Он сбежал, испугавшись. Крыл свою страну. А теперь осознал, что никому он не нужен за рубежом. Сначала гадости нес про спецоперацию на своих концертах, теперь на жалость бьет с песнями, которые любили в Союзе», — цитирует издание слова российского артиста.
Назаров добавил, что шоумен своим поведением сам загнал себя в угол. По его мнению, Галкин искал «где получше», однако просчитался с прогнозом дальнейшего развития событий. Актёр подчеркнул, что Максиму Галкину стоит покаяться за свои слова и поступки.
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*Является иностранным агентом
Диана Аванесян