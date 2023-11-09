Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Актёр Артур Смольянинов* оставил в России невыплаченные кредиты, которые теперь могут перейти к его родственникам, об этом пишет Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, актёр перестал платить сразу, как покинул Россию. В настоящий момент долг по кредиту составляет 95 тысяч рублей.
Судебные приставы уже приходили к матери Смольянинова*, которая призналась, что не может погасить долг сына со своей пенсии.
Теперь дело о непогашенном долге будет передано в суд, который попробует конфисковать столичное имущество актёра в счёт долга, однако, если этого не получится, то долг беглеца будут вынуждены погашать его родственники.
Напомним, Смольянинов* покинул Россию осень 2022 года и сразу начал лежать стране поражения и заявлять, что готов стрелятяь в своих бывших коллег.
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*Признан иностранным агентом на территории РФ
Судебные приставы уже приходили к матери Смольянинова*, которая призналась, что не может погасить долг сына со своей пенсии.
Напомним, Смольянинов* покинул Россию осень 2022 года и сразу начал лежать стране поражения и заявлять, что готов стрелятяь в своих бывших коллег.
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*Признан иностранным агентом на территории РФ
Евгения Парфентьева