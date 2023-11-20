Актёр Владимир Носик опроверг информацию о госпитализации

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Народный артист России, актёр Владимир Носик опроверг информацию о своей госпитализации. Об этом он сообщил в беседе с РИА Новости.
Ранее «Известия» сообщали, что актёр, получивший ушиб головы в результате падения около своего дома, был экстренно госпитализирован.
В беседе с журналистами он заявил, что от госпитализации отказался и в настоящее время находится дома.
Артист Владимир Носик получил популярность благодаря роли в многосерийном фильме «Гостья из будущего». Также он снимался в таких известных картинах как «Самая обаятельная и привлекательная», «О бедном гусаре замолвите слово», «Закрытая школа» и других. Сейчас он работает над проектами «СольФасоль» и «Моя любимая свекровь. Московские каникулы».
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В беседе с журналистами он заявил, что от госпитализации отказался и в настоящее время находится дома.
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Анастасия Чинкова