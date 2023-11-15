Актёру Деревянко грозит до пяти лет лишения свободы за мошенничество

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Российскому актёру Павлу Деревянко грозит тюремный срок по статье о мошенничестве, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, с заявлением в полицию на Деревянко обратился москвич, потерявший деньги на криптобизнесе артиста.
С конца сентября 2022 года потерпевший вложил миллион рублей в компанию «Бии Соул», которой владеют Деревянко и его партнёр Григорий Мулузян. С компанией он заключил три договора займа, однако, более чем год спустя, никакой прибыли столичный предприниматель не получил.
Обманутый инвестор потребовал привлечь к ответственности Деревянко и его партнёра.
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С конца сентября 2022 года потерпевший вложил миллион рублей в компанию «Бии Соул», которой владеют Деревянко и его партнёр Григорий Мулузян. С компанией он заключил три договора займа, однако, более чем год спустя, никакой прибыли столичный предприниматель не получил.
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Евгения Парфентьева