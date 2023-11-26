Александр Петров публично разделся на собственной свадьбе

Российский актёр, звезда фильмов «Текст», «Непослушная» и «Лёд» Александр Петров и его супруга Виктория устроили публичное празднование собственной свадьбы. Во время торжества артист показал всем, что находится у него под рубашкой, пишет портал 7Days.ru.