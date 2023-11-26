Александр Петров публично разделся на собственной свадьбе

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Российский актёр, звезда фильмов «Текст», «Непослушная» и «Лёд» Александр Петров и его супруга Виктория устроили публичное празднование собственной свадьбы. Во время торжества артист показал всем, что находится у него под рубашкой, пишет портал 7Days.ru.
Торжество было пышным, но запоминающейся стала клятва Александра, которую он произнес, раздевшись. Все могли заметить переводную татуировку с именем избранницы. При этом Петров пообещал на следующий же день набить взамен неё настоящую, а в будущем — вытатуировать имена детей, которые родятся у них с Викторией.
Сама регистрация брака артиста и его возлюбленной прошла ещё 10 сентября в подмосковной Барвихе. Петров назвал это иронией судьбы, ведь именно там проходили съемки «Полицейского с Рублевки». На фотографиях молодожены не в традиционных свадебных нарядах. Невеста в длинном, темном платье и в широкой клетчатой рубашке, а звездный жених в черном пиджаке, майке на выпуск и джинсах.
Актёр познакомился со своей будущей супругой случайно: они встретились на улице, поговорили и поженились через несколько встреч. Он рассказал, что девушка выросла в прекрасной, полноценной семье, имеет высшее образование и работает, однако, сферу ее деятельности не уточнил.
Около трёх лет звезда сериала «Полицейский с Рублевки», «Гоголь», «Т-34», «Лёд» встречался с актрисой Ириной Старшенбаум. Пара даже проживала вместе, но в 2019 году они решили разорвать отношения. Вскоре после их расставания, Петров был замечен в обществе актрисы Стаси Милославской, с которой они познакомились на съемочной площадке. Девушка неоднократно говорила о своих желаниях сыграть с актером свадьбу, но дело до торжества так и не дошло. Однако, пара не афишировала отношения и об их разладе поклонникам актера известно не было.
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Сама регистрация брака артиста и его возлюбленной прошла ещё 10 сентября в подмосковной Барвихе. Петров назвал это иронией судьбы, ведь именно там проходили съемки «Полицейского с Рублевки». На фотографиях молодожены не в традиционных свадебных нарядах. Невеста в длинном, темном платье и в широкой клетчатой рубашке, а звездный жених в черном пиджаке, майке на выпуск и джинсах.
Около трёх лет звезда сериала «Полицейский с Рублевки», «Гоголь», «Т-34», «Лёд» встречался с актрисой Ириной Старшенбаум. Пара даже проживала вместе, но в 2019 году они решили разорвать отношения. Вскоре после их расставания, Петров был замечен в обществе актрисы Стаси Милославской, с которой они познакомились на съемочной площадке. Девушка неоднократно говорила о своих желаниях сыграть с актером свадьбу, но дело до торжества так и не дошло. Однако, пара не афишировала отношения и об их разладе поклонникам актера известно не было.
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