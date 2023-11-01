Алла Пугачева спустя четыре месяца вышла на связь

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Российская певица Алла Пугачева впервые за четыре месяца вышла на связь. Она опубликовала на своей страничке в Instagram* серию фотографий.
«Живем дальше», — написала Пугачева и закрыла комментарии к своей публикации.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
**Является иностранным агентом
Диана Аванесян