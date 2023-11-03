«Скрывала лицо платком»: Алла Пугачева вернулась в Россию

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Певица Алла Пугачева в Москву 2 ноября. Об этом рассказала ее помощница Елена Чупракова изданию ТАСС. Елена отметила, что неизвестно, сколько артистка пробудет в России.
«Приехала вчера», — рассказала собеседница агентства.Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что Пугачева вернулась в РФ одна, супруга Максима Галкина вместе с ней не было.
Весной 2022 года певица уехала с мужем и детьми из России в Израиль, последний раз она посещала Россию в мае этого года прилетала в Москву, чтобы проститься с модельером Валентином Юдашкиным
Ранее российская и советская певица Ольга Зарубина призвала Аллу Пугачеву извиниться перед россиянами. Пугачева прокомментировала критику в свою сторону заявив, что рада тому, что она терпеть не может людей, которые ее ненавидят и назвала россиян рабами и холопами. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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