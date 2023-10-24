Алла Пугачёва пропала после побега из Израиля с детьми

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Российская певица Алла Пугачёва после обострения конфликта на Ближнем Востоке вместе с детьми покинула Израиль. По информации KP.RU, после этого никто не может связаться с популярной исполнительницей.
«Конечно, Пугачевой и детей в Израиле нет. Но и информации о том, что они на Кипре, тоже нет», — цитирует издание слова собеседника.
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