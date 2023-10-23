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Алла Пугачёва вместе с детьми переехала из Израиля на Кипр

КП: Алла Пугачёва вместе с детьми переехала из Израиля на Кипр
23 октября 2023, 03:03
Фото: iStock/Balate Dorin

Фото: iStock/Balate Dorin

Алла Пугачёва вместе с детьми Гарри и Лизой покинули Израиль и перебрались на Кипр. По информации из окружения певицы, она использовала кипрский паспорт и ближайший год планирует провести на острове. Об этом пишет KP.RU.

Пугачёва проживала в Израиле в роскошном особняке, однако на фоне неблагоприятной обстановке в стране они с детьми уехали на Кипр.

По информации издания, в 2017 году Примадонна приобрела виллу на Кипре за более чем два миллиона долларов, что позволило ей получить кипрское гражданство. Кипрские паспорта также получили и её дети, Лиза и Гарри.

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*внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов
#гражданство
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#жизнь
#звёзды
#рф
#израиль
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Стали известны артисты-участники «Песни года»
KP.RU: названы имена артистов-участников «Песни года-2023»
23 октября 2023, 02:05

Фото: istockphoto/Cesare Ferrari

2 декабря в Москве, в зале спорта «Мегаспорт», состоится традиционное мероприятие «Песня года». Стал известен список участников фестиваля, пишет KP.RU.
В него вошли множество известных артистов, среди которых Григорий Лес, Ирина Аллегрова, Полина Гагарина, Николай Басков, Лев Лещенко, Игорь Николаев, Дмитрий Маликов, Дима Билан, Сосо Павлиашвили, Алсу, Лолита. Также на сцене будут Ирина Дубцова, Юлия Савичева и Anna Asti.

Среди новых участников фестиваля — Клава Кока, Люся Чеботина и Ваня Дмитриенко, известный благодаря хиту «Венера-Юпитер». Кроме того, в этом году в «Песне года» вновь выступит SHAMAN, впервые принимавший участие в фестивале ранее.

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#флаг
#осень
#лев лещенко
#николаев
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Иван Ургант поднял цены на выступления
Ведение корпоратива командой «Вечернего Урганта» обойдётся в 12 млн рублей
22 октября 2023, 12:16

Фото: istockphoto/bernardbodo

Гонорар за выступление на корпоративе комика и телеведущего Ивана Урганта увеличился до 7 млн рублей.
Telegram-канал Mash пишет, что соведущий Ивана Урганта по программе «Вечерний Ургант» Дмитрий Хрусталев установил гонорар от 1,62 млн рублей.
 
За выступление на корпоративе команды программы «Вечерний Ургант» придётся доплатить 550 тысяч рублей за сценарий, 500 тысяч рублей продюсерам и менеджменту. В сумме придётся заплатить минимум 12 млн рублей.

Ранее сообщалось, что известный российский телеведущий Иван Ургант впервые за полгода появился на публике и посетил превью международной ярмарки современного искусства Cosmoscow 2023.

На мероприятии Урганта заметили фотографы. Телеведущий был ярко одет: прямые джинсы, голубой свитер, сверху зеленый пиджак, а на ногах красные кроссовки. Иван Ургант так широко известен благодаря своему шоу «Вечерний Ургант», но в 2022 году передачу сняли с эфира.

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Иван Ургант появился на публике после долгого отсутствия

Таисия Повалий рассказала о неудачном походе к косметологу

Тиктокера Даню Милохина избили в центре Тбилиси

 
 
#шоу-бизнес
#деньги
#новости
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Таисия Повалий рассказала о неудачном походе к косметологу
21 октября 2023, 13:16

Фото: istockphoto/dikushin

Певица Таисия Повалий пострадала от косметической процедуры, навсегда изменившей симметрию лица.
«МК» пишет, что во времена, когда современных косметических средств ещё не было, косметолог ввел в лицо Таисии Повалий биополимерный гель. В итоге одна щека стала больше другой. Выяснилось, что врач использовал разное количество препарата. Исправить нанесенный вред не получится даже хирургическим путем.
 
«Вот так и живу. Это все видно: левая щека у меня больше правой. Я уже пристрастилась и выравниваю этот изъян с помощью грима. Приходится чуть дольше делать макияж», — рассказывает 59-летняя артистка.
По словам Повалий, сейчас она реже посещает косметолога.

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#косметология
#здоровье
#новости
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Мэрил Стрип развелась с мужем Доном Гаммером после 45 лет брака
21 октября 2023, 12:06

Фото: istockphotoGerasimov174

Актриса Мэрил Стрип рассталась с супругом Доном Гаммером после 45 лет брака.
Американская актриса Мэрил Стрип развелась со своим мужем американским скульптором Доном Гаммером, пишет издание Page Six, ссыдаясь на источники.
 
«Дон Гаммер и Мэрил Стрип разошлись более шести лет назад, и хотя они всегда будут заботиться друг о друге, они выбрали жизнь порознь», - сообщает издание, ссылаясь на представителя актрисы.
Мэрил Стрип вышла замуж за Гаммера в 1978 году. Актриса является трехкратной обладательницей премии «Оскар». Наиболее известные киноработы актрисы: «Охотник на оленей», «Дьявол носит Prada», «Мамма миа!».  

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#развод
#актриса
#семья
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Муратов* обжаловал решение о внесении его в реестр иноагентов
20 октября 2023, 19:31

Фото: iStock/gorodenkoff

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов* обжаловал своё нахождение в списке реестра иноагентов. Об этом сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что Замоскворецкий суд Москвы зарегистрировал иск Муратова* о признании незаконным решение Минюста включить его в реестр иноагентов. 

В своём иске журналист также потребовал исключения их списка. 

Напомним, что Минюст внёс Муратова* в список иноагентом 1 сентября текущего года. В ведомстве это объяснили тем, что журналист публиковал мнение, формирующее негативное отношение к России, на зарубежных площадках. 

На время разбирательства в суде главный редактор «Новой газеты» покинул свой пост. Сотрудники признанной недействительной печатной версии газеты продолжают работать. 

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*признан Минюстом РФ иноагентом
#минюст рф
#суд
#журналист
#нарушение
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Наследники Берлускони собираются уничтожить коллекцию его картин
The Guardian: наследники Берлускони хотят уничтожить коллекцию его картин
20 октября 2023, 18:01

Фото: iStock/Dvoinik

Наследники бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони собираются уничтожить 25 тысяч картин из его коллекции, поскольку они не знают, что с ними делать. Об этом сообщает The Guardian.
Отмечается, что сами работы не ценны. А вот их содержание на складе в Милане ежегодно обходится в 800 тысяч евро. 

Берлускони приобрёл большую часть полотен на ночных телеаукционах. Теперь его пятеро наследников намерены уничтожить их, оставив себе лишь часть наиболее ценных.

Также предполагается, что наследники откроют в миланской резиденции бывшего итальянского премьера музей. 

Напомним, что Сильвио Берлускони скончался в возрасте 86 лет 12 июня этого года.У него было хроническая лейкемия. 

Ранее сообщалось, что дочь российского модельера Валентина Юдашкина Галина продала унаследованную от отца квартиру на Манхэттене. Подробнее в материале «Радио 1». 

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#картины
#италия
#деньги
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Яне Трояновой грозит наказание за сравнение России с «изнасилованной бабой»
Shot: Актрисе Яне Трояновой грозит пять лет тюрьмы за оскорбление России
20 октября 2023, 15:41

Фото: istock / OlFedv

Российской актрисе Яне Трояновой может грозить тюремное заключение за негативные высказывания в отношении РФ в новом интервью. Она сравнила Россию с «изнасилованной бабой» и сказала, что в стране живут «одни алкаши». Об этом сообщает телеграм-канал Shot.
По данным канала, во время интервью украинским журналистам Троянова заявила, что весь российский народ страдает от алкоголизма, а «мужик изнасилованной России пьяница, жмущий руку насильникам».

Общественники требуют провести проверки в отношении артистки и признать ее иноагентом. Также они призвали возбудить уголовное дело за разжигание ненависти и унижение человеческого достоинства. Ранее похожие требования они высказывали после интервью иноагенту Юрию Дудю*.

Ранее сообщалось, что сбежавший из России комик и шоумен Семен Слепаков* остался без жилья. «Радио 1» расскажет, почему российские знаменитости лишаются имущества после присвоения им статуса иноагента, и каким еще артистам, покинувшим Россию, больше некуда вернуться.

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*признан иностранным агентом в РФ
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#проверки
#уголовное дело
#интервью
#рф
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Семен Слепаков* лишился жилья: как звезды теряют кров и бизнес после побега из России
Комик Семен Слепаков* продал квартиру в центре Москвы
20 октября 2023, 14:20

Фото: iStock/AlexanderLipko

Сбежавший из России комик и шоумен Семен Слепаков* остался без жилья. Элитную недвижимость в центре Москвы артист спешно продал со скидкой в 25%. Редакция «Радио 1» расскажет, почему российские знаменитости лишаются жилья после присвоения им статуса иноагента, и каким еще артистам, покинувшим Россию, больше некуда вернуться.

Семен Слепаков* продал квартиру в Москве

 
После начала СВО комик Семен Слепаков* отправился в Израиль. Вскоре после отъезда из страны на продажу была выставлена его квартира площадью в 217 кв.м. Элитный жилой комплекс расположен в центре Москвы, за покупку роскошной квартиры покупателю была обещана скидка в 25% за срочность. По информации телегам-канала SHOT, сделка уже состоялась, и шоумен больше не обладает недвижимостью стоимостью 295 млн рублей.
 
Слепаков* приобрел эту квартиру в 2021 году. Чтобы стать владельцем элитной недвижимости, ему пришлось продать три квартиры, одной из которых была пятикомнатной. Жилья в России у комика не осталось.

Семена Слепакова* похитили боевики ХАМАС
Семена Слепакова* похитили боевики ХАМАС

Андрей Макаревич* лишился бизнеса в России


Юридическое лицо рок-группы «Машина времени», которое занималось организацией туров, закрыла Федеральная налоговая служба России. Учредителем компании является известный музыкант Андрей Макаревич*. Причиной приостановки деятельности стали долги компании, размер которых превысил 250 тысяч рублей. В результате проверки фирмы налоговой инспекцией, были выявлены многочисленные нарушения в документации.
 
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич* покинул Россию после начала СВО. Он переехал в Израиль, после чего прекратил ведение бизнеса в России. Макаревич* ликвидировал статус индивидуального предпринимателя и вышел из состава учредителей ООО «Мамбо Продакшн». Остальной бизнес артиста в настоящее время заморожен.
 

Константин Меладзе продал дом в элитном поселке


Сделкой по продаже дома, принадлежащего Константину Меладзе, занималась мать композитора Нелли Меладзе. После отъезда за рубеж, шоумен выставил свой дом на продажу и попросил за недвижимость в элитном коттеджном поселке 350 млн рублей. Телеграм-канал Mash сообщает, что покупатель дома уже найден.

Алла Пугачева продала особняк и закрыла все фирмы


Эстрадная певица Алла Пугачева совместно со своим супругом Максимом Галкиным* и двумя детьми покинула Россию и избрала своим новым местом жительства Израиль. В конце 2022 года, после того, как звездная чета обосновалась в Израиле, бизнес Пугачевой в России был прекращен. Все фирмы и особняк деревне Грязь были выставлены на продажу.

Монеточка* продала квартиру чиновнику


Певица Елизавета Гырдымова*, больше известная под псевдонимом Монеточка*,  продала свою квартиру в Москве, которую приобрела около двух лет назад. Артистка покинула Россию и отправилась в Литву, где собиралась продолжать свою музыкальную деятельность. Покупателем недвижимости артистки стал бывший сотрудник Счетной палаты, однако его имя не разглашается.

Интервьюер Юрий Дудь* лишился всего имущества


Звезда YouTube, некогда популярный в России интервьюер Юрий Дудь*, выписался из квартиры своего отца, которая принадлежит Минобороны РФ, продал свой автомобиль и дом в элитном поселке. Дудь* неоднократно заявлял, что возвращаться в Россию не намерен и планирует осесть в Барселоне. Оказалось, что кроме продажи недвижимости, интервьюер закрыл ИП и передал бренд «вДудь» испанской компании.

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 *признан(а) в РФ иностранным агентом
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#алла пугачёва
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Поклонники Шатунова раскритиковали SHAMAN за исполнение песни «Ласкового мая»
Фанаты Юрия Шатунова раскритиковали выступление SHAMAN
20 октября 2023, 11:53

Фото: iStock/Cesare Ferrari

Зрители трибьют-концерта, посвящённого 50-летию бывшего солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова, остались недовольны выступлением певца SHAMAN. Об этом сообщает msk1.ru.
Концерт «Здесь был Юра!» прошёл во вторник, 17 октября, в Crocus City Hall в Москве. Песни Юрия Шатунова исполнили SHAMAN, Лариса Долина, Сергей Жуков, Игорь Крутой, Дмитрий Маликов и другие известные российские певцы. Проводили концерт телеведущие Лера Кудрявцева и Андрей Малахов. 

Поклонникам творчества Шатунова не понравилось, что многие артисты, исполнявшие его хиты, не только не были лично знакомы с артистом, но и не присутствовали на его похоронах. По словам зрителей, артисты пели в своих индивидуальных манерах, что не понравилось тем, кто ожидал приближенного к оригиналу исполнения. 

Больше всего зрители раскритиковали работу популярного российского певца SHAMAN, который совершенно не передал атмосферу оригинального исполнения. К тому же, певец не был лично знаком с Шатуновым, никогда не общался с ним, поэтому спеть композиции «Ласкового мая» и выразить какие-либо эмоции он не смог. 

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