Алла Пугачёва вместе с детьми переехала из Израиля на Кипр

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Алла Пугачёва вместе с детьми Гарри и Лизой покинули Израиль и перебрались на Кипр. По информации из окружения певицы, она использовала кипрский паспорт и ближайший год планирует провести на острове. Об этом пишет KP.RU.
По информации издания, в 2017 году Примадонна приобрела виллу на Кипре за более чем два миллиона долларов, что позволило ей получить кипрское гражданство. Кипрские паспорта также получили и её дети, Лиза и Гарри.
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