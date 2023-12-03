Андрей Макаревич* запретил россиянам слушать свой новый альбом

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Музыкант Андрей Макаревич* запретил россиянам и белорусам слушать свой новый альбом «Убежище». Об этом пишет «Царьград».
Несколько дней назад покинувший Россию лидер группы «Машина времени» ввёл тотальный запрет на прослушивание своего нового альбома жителям России и Белоруссии.
Свою позицию он объяснил тем, что не хочет звучать для людей, которые поддерживают проведение Россией спецоперации на Украине.
«Царьград» сообщает, что комментариях под постом Макаревича* в соцсетях россияне и белорусы начали писать огромное количество посланий. Кто-то с сарказмом задавался вопросом о том, как же теперь жизнь после такой новости. Кто-то предложил переименовать альмом в «Бомбоубежище», поскольку это более актуально для исполнителя, проживающего в Израиле.
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Свою позицию он объяснил тем, что не хочет звучать для людей, которые поддерживают проведение Россией спецоперации на Украине.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Анастасия Чинкова