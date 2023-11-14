«Ангел и демон»: Щербакова и Загитова выбрали контрастные образы для светского мероприятия

Фото: istock / Caiaimage/Tom Merton
Российские фигуристки Алина Загитова и Анна Щербакова посетили премию журнала Voice «Главные лица» в вечерних платьях. На мероприятие, помимо знаменитостей отечественного шоу-бизнеса, были приглашены спортсмены. Об этом пишут РИА Новости.
Спортсменки, которые весной этого года попали на обложку журнала Voice, прибыли на красную дорожку в платьях длины макси. Загитова выбрала для себя черное платье с корсетом и полупрозрачной юбкой, а Щербакова нарядилась в образ в виде белого платья с длинными руками и открытым декольте.
Гости премии оценили образы фигуристок, а некоторые даже заметили, что все внимание камер было приковано как раз именно к девушкам.
Ранее сообщалось, что актрису Полину Денисову, исполнившую роль Софии в сериале «Папины дочки. Новые» шантажируют распространением личных данных. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Читайте также:
Судебные приставы разыскивают внука Пугачевой из-за долгов
Сваха Сябитова рассказала, кто виноват в романтических неудачах Батрутдинова
Генпрокуратура проверит Отара Кушанашвили после новости про его инфаркт
Алина Юрчак