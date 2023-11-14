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«Ангел и демон»: Щербакова и Загитова выбрали контрастные образы для светского мероприятия

Щербакова и Загитова появились на красной дорожке в вечерних платьях
14 ноября 2023, 20:58
Фото: istock / Caiaimage/Tom Merton

Фото: istock / Caiaimage/Tom Merton

Российские фигуристки Алина Загитова и Анна Щербакова посетили премию журнала Voice «Главные лица» в вечерних платьях. На мероприятие, помимо знаменитостей отечественного шоу-бизнеса, были приглашены спортсмены. Об этом пишут РИА Новости.

Спортсменки, которые весной этого года попали на обложку журнала Voice, прибыли на красную дорожку в платьях длины макси. Загитова выбрала для себя черное платье с корсетом и полупрозрачной юбкой, а Щербакова нарядилась в образ в виде белого платья с длинными руками и открытым декольте.

Гости премии оценили образы фигуристок, а некоторые даже заметили, что все внимание камер было приковано как раз именно к девушкам.

Ранее сообщалось, что актрису Полину Денисову, исполнившую роль Софии в сериале «Папины дочки. Новые» шантажируют распространением личных данных. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#спортсмены
#шоу
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#мероприятия
#одежда
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Певица Лолита сожалеет, что мало изменяла в браке
14 ноября 2023, 15:40

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Певица Лолита рассказала, что недостаточно изменяла в браке.
Артистка призналась в этом в YouTube-шоу «Без воды».

«Изменяла я мало, к сожалению. Я очень боялась, а не потому что не хотела. Мне казалось, что это так неприлично и ужасно! А когда я изменила, то еще пришла и рассказала. Надо было видеть выражение лица моего партнера. Он-то это делал с завидным постоянством. Потом я поняла, что в принципе он и не против был бы», —говорит Лолита. 
По словам певицы, она полгода живёт одна. Рядом с собой она хочет видеть мужчину равного ей по финансовому и интеллектуальному положению. Лолита признаётся, что в прошлом могла сильно снижать свои требования к мужчине и встречаться с глупым человеком, боясь одиночества.

У Лолиты есть 25-летняя дочь Ева. Она окончила филологический факультет в Варшавском университете, но работу пока не нашла. По словам Лолиты, Еве трудно устроиться по профильному образованию в Болгарии, но от дочери она этого и не требует.

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#певица
#шоу-бизнес
#артист
#брак
#семья
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Актрису сериала «Папины дочки. Новые» шантажируют распространением личных данных
14 ноября 2023, 14:04

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Актрису Полину Денисову, исполнившую роль Софии в сериала «Папины дочки. Новые» шантажируют распространением личных данных, об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
19-летней актрисе начали поступать угрозы через мессенджеры и социальные сети. Шантажисты угрожают распространить её личную информацию, а за молчание требуют выкуп. Потом неизвестные начали угрожать сделать рассылку о терактах от имени актрисы. В сообщениях, якобы, будет содержаться информация о минировании столичный учебных заведений, ТЦ и метро.

Девушка долго игнорировала шантажистов, однако, позже, они переключились на угрозы её родственникам и близким. Отмечается, что во время звонка Денисовой шантажист говорил на украинском языке.

Актриса не выдержала и написала заявление в полицию.

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#социальные сети
#актриса
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#заявление
#информация
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#мессенджеры
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Судебные приставы разыскивают внука Пугачевой из-за долгов
14 ноября 2023, 12:45

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Внуком певицы Аллы Пугачевой, музыкантом Никитой Пресняковым и его супругой заинтересовались судебные приставы.
Об этом пишет Telegram-канал Shot. Сообщается, что Пресняков с женой разыскиваются из-за долгов. Музыкант продолжает зарабатывать в России с помощью фирмы-дистрибьютора уличных тренажеров «Нико спорт». Она устанавливает спортивные площадки по заявкам московских застройщиков и выполняет госконтракты. Генеральным директором компании является супруга Преснякова Алена.

Известно, что в прошлом году выручка «Нико спорт» составила 10,5 млн рублей. При этом у жены Преснякова накопилась задолженность перед ФНС на 80 тысяч рублей. Shot пишет, что причиной поиска супругов является автомобиль, который оформлен на компанию. За 2 года автомобиль собрал штрафы на 60 тысяч рублей. ГИБДД передала материалы дела в ФССП.

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Константин Меладзе снизил цену на виллу в Крыму

Генпрокуратура проверит Отара Кушанашвили после новости про его инфаркт
#суд
#москва
#алла пугачёва
#семья
#звёзды
#новости
#шоу-бизнес
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Генпрокуратура проверит Отара Кушанашвили после новости про его инфаркт
13 ноября 2023, 15:12

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Генпрокуратура проверит был ли вызов скорой ведущему Отару Кушанашвили ложным, а также на дискредитацию ВС РФ из-за резких высказываний насчёт СВО на Украине в шоу на YouTube.
Накануне вечером медики приехали к ресторану Sabor de la Vida на улице 1905 года, оказали телеведущему Отару Кушанашвили необходимую помощь и госпитализировали. Ему рекомендовали остаться в стационаре, чтобы минимизировать риски. Но телеведущий отказался и уехал с близкими домой. 

По пути записал видеообращение, где сообщил, что жив и здоров, а тех, кто в этом сомневается, пишет Mash, «он со всей своей прытью полюбит в рот и родословную». 

Данное видео попалось на глаза медикам. Он удивились его неуважению к их работе и попытке устроить скандал. Возникли подозрения в осознанной инсценировке случившегося ради пиара в СМИ. 

Также руководитель движения «Армия защитников отечества» Иван Отраковский обвинил журналиста в хайпе и злоупотреблении своим статусом. Ко всему прочему припомнил слова Отара Кушанашвили, критикующие правительство РФ и осуждающие СВО, и подал обращение в Генпрокуратуру России с просьбой организовать проверку и дать правовую оценку его действиям.

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Константин Меладзе снизил цену на виллу в Крыму

Сваха Сябитова рассказала, кто виноват в романтических неудачах Батрутдинова
#новости
#звёзды
#здоровье
#шоу-бизнес
#инфаркт
#генпрокуратура
#россия
#жалобы
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Сваха Сябитова рассказала, кто виноват в романтических неудачах Батрутдинова
Сябитова обвинила Харламова в любовных неудачах Тимура Батрутдинова
13 ноября 2023, 13:34

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Телеведущая и сваха Роза Сябитова на «Шоу Воли» сделала предположение, что Тимур Батрутдинов не может найти себе невесту из-за своего близкого друга Гарика Харламова.
«Я бы категорически запретила ему дружить с Харламовым. Сам Харламов женился и развелся, и сейчас достаточно активная жизнь у него. А у Тимурчика что? Ему надо прекратить дружить с ним вне работы — и всё наладится», —утверждает Роза Сябитова.
Телеведущую беспокоит и одиночество певицы Ольги Бузовой. Роза Сябитова назвала её умницей и своей болью. Сваха посоветовала Бузовой разгрузить рабочий график, чтобы появилась возможность встретить любовь. 

«Оленька, хорош по Африке ездить! Там точно российского мужика не найдешь», —советует Роза Сябитова.
Ранее сообщалось, что Тина Канделаки подтвердила рождение третьего ребёнка. «СтарХит» пишет, что в начале года СМИ предполагали, что в семье у 48-летней продюсера и журналиста Тины Канделаки и 36-летнего медиа-менеджера Василия Бровко родился ребёнок. Сообщалось, что семья обратилась к услугам суррогатного материнства.

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#отношения
#шоу-бизнес
#семья
#загс
#новости
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Константин Меладзе снизил цену на виллу в Крыму
13 ноября 2023, 12:52

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Вилла Константина Меладзе подешевела на 11 млн рублей.
Mash пишет, что Константин Меладзе готов к торгу. По данным издания, продюсер готов снижать цену из-за опасений, что виллу могут национализировать и продать на торгах. 

Сначала за недвижимость просили 300 миллионов рублей, а теперь — 289. За эту сумму будущий владелец получит двухэтажный дом на площади 700 кв.м недалеко от Ялты в гурзуфском элитном посёлке «Вилла роз», участок на 12 Га и бассейн. 

По словам источника из риелторских кругов, вилла построена в 2010 году, но сам Меладзе появлялся там крайне редко. 

Ранее сообщалось, что фамильная дача Пугачевой в Солнечногорске подешевела на 100 млн рублей. Цена на фамильную дачу Пугачёвой в Подмосковье упала с 225 млн рублей до 100 млн. Владельцы хотят быстрее продать собственность. У дачи есть даже своя береговая линия с пирсом, в особняке четыре этажа (один подземный), кинотеатр, релакс-зона с бассейном и хаммамом, камины, бар, бильярдная, лифт, спортивная и детская площадки.

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#шоу-бизнес
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#артист
#продюсер
#жильё
#звёзды
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Борис Гребенщиков* объяснил, что ему мешает вернуться в Россию
Гребенщиков* заявил, что не может вернуться в Россию из-за отсутствия концертов
13 ноября 2023, 12:17

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Музыкант Борис Гребенщиков* в интервью Forbes Talk назвал причину, по которой не может вернуться в Россию.
Основатель российской рок-группы «Аквариум» утверждает, что проблема заключается в концертах. Он убеждён, что в России ему не дадут выступать. 

Гребенщиков* заявил, что ему сообщили абсолютно прямо о том, что в России его может остановить любой полицейский и что-то предъявить. Такие обстоятельства негативно скажутся как на жизни, так и на карьере музыканта.

Напомним, что рок-исполнитель покинул Россию сразу же после начала спецоперации на Украине. Однако он утверждает, что никогда не считал себя эмигрантом. При этом он отмечает, что доволен своей нынешней жизнью, поскольку она даёт возможность путешествовать по всему миру. 

Гребенщиков* уверяет, что живёт в мире, много путешествует и узнаёт новое о разных странах. Но он ни в коем случае не перестаёт чувствовать себя русским человеком, не теряет родного языка и уважительно относится к русской культуре. 

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#музыкант
#россия
#концерт
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Певец Шарлот заявил о намерении вернуться в Россию
Певец Шарлот попросил у поклонников деньги на билет в Россию
13 ноября 2023, 11:53

Фото: iStock/yanik88

Российский певец Шарлот, публично сжёгший свой паспорт, заявил, что хочет вернуться на родину, но не имеет на это средств. Об этом он сообщил в своих соцсетях.
«Я наметил вернуться в Россию. Это решение осознанное. К сожалению, отсутствуют средства на билет, но есть десятки тысяч преданных слушателей, а так же родные, знакомые и вроде как друзья. Пожалуйста, накиньте денег на билет», — обратился к своим подписчикам Шарлот.

Исполнитель дал обещание, что сразу же прилетит в Россию, как только появятся деньги. Он даже построил планы, которые собирается реализовать на родине. Так, он заявил, что займётся созданием нового альбома, который никак не будет связан с политикой и спецоперацией на Украине. 

Шарлот сделал заявление о том, что предопределил свою жизнь именно в России и русскоязычной культуре, поэтому будет бороться за свой выбор.

Напомним, что 26 июля Шарлот опубликовал видеоролик, на котором сжигает российский паспорт. Свои действия он подкрепил словами о том, что больше не считает себя гражданином России. 

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#россия
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#выбор
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Актриса Безрукова купила загородный дом в Подмосковье
13 ноября 2023, 10:32

Фото: Фотобанк МО

Актриса театра и кино Ирина Безрукова купила загородный в Московской области.
По словам бывшей жены худрука Московского Губернского театра Сергея Безрукова, она приобрела уже готовый дом со всей необходимой внутренней отделкой. Поэтому проводить ремонт не потребуется. При этом звезда уточнила, что не переехала в новый дом, так как он находится вдали от МКАД, а вся её работа – в Москве.
«Получается, в Подмосковье у меня дача», – поделилась актриса в интервью «Газете.Ru».
Безрукова добавила, что ей нравится приезжать туда в одиночестве, чтобы отдохнуть от общения с людьми. Однако иногда загородный дом посещают друзья артистки.
 
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#московская область
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