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«Ангел» Victoria''''s Secret Жозефин Скривер родила первенца

26 августа 2023, 10:55

Фото: iStock/Diego Cerro Jimenez

Датская топ-модель, экс-«ангел» Victoria''''s Secret Жозефин Скривер в первый раз стала матерью.
0-летняя Жозефин Скривер и её 34-летний муж Александер Де Леон стали родителями девочки. Семья опубликовала фото с новорожденной малышкой в социальных сетях. На черно-белом фоте виден профиль девочки и её ручка. Новорожденная держалась за руки родителей.
«Аврора Джеймс. Какое счастье, добро пожаловать, крошка!» —опубликовала пост модель в социальных сетях.

В апреле 2022 года Жозефин Скривер стала женой фронтмена группы The Cab Александра ДеЛеона. Пара начала встречаться в 2013 году, а в 2018 они объявили о помолвке.

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#дети
#родители
#мода
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Резидент Comedy Club Бебуришвили впервые стал отцом
27 августа 2023, 19:02

Фото: iStock/Diego Cerro Jimenez

Комик Андрей Бебуришвили рассказал в новом выпуске «Шоу Воли», что стал отцом.
«Вокруг ТВ» пишет, что у Андрея Бебуришвили родилась дочь. Юморист рассказал, что жена Мария просила пока не раскрывать имя девочки.
 
Телеведущий Павел Воля поздравил комика с пополнением. «Пусть пока будет Волан-де-Морт. Ее пока нельзя называть», —сказал артист.
В июне 2023 года Андрей Бебуришвили женился на беременной возлюбленной Марии — основательнице книжного клуба. На свадьбе присутствовали комики Тамби Масаев, Илья Макаров, Гураам Амарян, Игорь Джабраилов и Александр Ваш.

По словам комика, торжество обошлось в 8 млн рублей.

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#дети
#шоу-бизнес
#артист
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Жена принца Гарри Меган Маркл хочет вернуться в кино и получить «Оскар»
27 августа 2023, 12:30

Фото: istockphoto/vzphotos

Меган Маркл планирует возобновить актёрскую карьеру и рассчитывает в будущем получить премию «Оскар».
Life & Style, ссылаясь на источник из окружения герцогини, пишет, что Меган Маркл начала переговоры с «известными режиссёрами и продюсерами», желая возобновить актерскую карьеру.
 
«После множества неудач, включая потерю сделки со Spotify на $20 млн и отказа в номинации на премию «Эмми» за документальный сериал «Меган и Гарри», она планирует вернуться к актерской карьере. Меган очень взволнована», — поделился информацией источник.
По словам инсайдера, за последние 5 лет у Меган была «куча предложений», но Маркл отказывалась от них сначала из-за королевской жизни, а потом из-за переезда в Голливуд с семьёй. Принц Гарри поддерживает жену в стремлении возобновить карьеру.
 
Сообщается, что Меган Маркл подошла к своему возвращению стратегически. Она планирует получить серьёзную драматическую роль, которая могла бы принести ей «Оскар».

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Константин Меладзе пытается продать особняк на Рублёвке
 
#кино
#фильм
#шоу-бизнес
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Константин Меладзе пытается продать особняк на Рублёвке
26 августа 2023, 13:07

Фото: istockphoto/igoriss

Украинский композитор Константин Меладзе ещё раз выставил на продажу свой коттедж в посёлке «Миллениум парк» на Рублёвке.
Telegram-канал Mash уточняет, что дом продаёт мать певца.
 
Впервые коттедж был выставлен на продажу в феврале нынешнего года за 300 млн рублей. Но объявление было снято, когда стало известно, кому принадлежит особняк.
 
Недавно дом опять появился в продаже. Но уже от имени матери артиста.  Сейчас особняк можно приобрести за 350 млн руб.
 
Дом площадью 700 кв. м расположился на 36 сотках земли. В нём есть хамам, спортзал, камин, обои и итальянская мебель ручной работы.

Ранее сообщалось, что на актрису Ингеборгу Дапкунайте подали в суд из-за жилья, принадлежащего ей на территории России. Дапкунайте может стать фигуранткой по делу об оспаривании зарегистрированных прав на недвижимость по заявлению, поданному 19 июля. 7 сентября пройдет заседание по делу, где в качестве истца указан Р.Т. Худавердян. Актриса покинула РФ в 2022 году. До этого она проживала в Москве на Никитском бульваре.

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#жильё
#композитор
#звёзды
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Мировой суд закрыл уголовное дело в отношении Алексея Кортнева
25 августа 2023, 17:07

Фото: iStock/AMilkin

Уголовное дело в отношении лидера группы «Несчастный случай» закрыто. Мировой суд выписал ему штраф в размере 20 тысяч рублей, сообщается в группе судов общей юрисдикции Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте».
Ранее сообщалось, что 15 февраля в новосибирском академгородке был отменён концерт группы «Несчастный случай». Причиной этому стали технические неполадки.

Приехавшие на место сотрудники полиции встретили недовольного Кортнева, который публично оскорбил капитала полиции и показал ему неприличный жест.

В отношении музыканта было заведено уголовное дело. Однако Кортнев осознал свою вину, выплатил капитану полиции 70 тысяч рублей и принёс пожертвование (10 тысяч рублей) в народный фронт помощи «Всё для победы». 

Уточняется, что Кортнев выплатил штраф, который ему назначил Мировой суд. 

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#суд
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Variety: Премьеру продолжения «Дюны» перенесли из-за забастовок в Голливуде
25 августа 2023, 10:11

Фото: iStock/Kirk Wester

В связи с забастовками актёров и сценаристов в Голливуде, кинокомпания Warner Bros. перенесла премьеру фильма «Дюна: часть вторая» с 1 ноября 2023 года на 15 марта 2024 года. Об этом сообщает журнал Variety.
Кроме того, по той же причине была перенесена премьера кинокартины «Годзилла и Конг: новая империя» с 14 марта на 12 апреля 2024 года.

Напомним, что забастовка актёров и сценаристов в Голливуде началась 2 мая. Причиной стало невыполнение кинокомпаниями требований сотрудников о повышении заработной платы и заключения новых соглашений. В связи с этим происходит перенос уже снятых фильмов, а новые телепередачи и кинокартины не создаются. Последний раз подобная забастовка в США случалась в 2007 году. Она длилась 100 дней и понесла за собой убыток для отрасли в 3 млрд долларов.

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#премьера
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Кутуньо хоронили в Милане под аплодисменты и мелодии его песен
24 августа 2023, 22:07

Фото: istockphoto/:batuhan toker

Заупокойная служба по знаменитому итальянскому певцу и композитору Тото Кутуньо, который скончался во вторник, прошла в миланской церкви Святых Нерея и Ахолея. Он умер на 81-м году жизни после продолжительной болезни.
Прямую трансляцию траурной церемонии вела видеоредакция газеты La Repubblica. Попрощаться с Кутуньо приехали его коллеги по сцене и футбольной сборной певцов Италии Пупо и Джанни Моранди, который назвал Тото великим другом, великим человеком, и великим артистом. Сборная, составленная из звезд итальянской эстрады, в свое время с успехом ездила по всему миру. В России Кутуньо, Моранди, Пупо, Риккардо Фольи и другие выходили на поле против команды наших звезд «СтарКо», в составе которой были Валерий Сюткин, Дмитрий Маликов, Владимир Пресняков-старший, Дмитрий Харатьян и другие знаменитости.

Траурная церемония завершилась долгими аплодисментами всех тех, кто пришел проводить Тото Кутуньо в последний путь. При этом гости церемонии стихийно начали исполнять дрогнувшими голосами его знаменитый хит L'italiano («Итальянец»). Адриано Челентано, которому популярность принесли в том числе песни Кутуньо, написал маэстро, что он был и останется навсегда незабываемым, великим человеком.

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#певец
#композитор
#прощание
#церковь
#италия
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Иосиф Пригожин покинул российское телевидение
Иосиф Пригожин покинул телепрограмму «Звезды сошлись» на НТВ
24 августа 2023, 15:16

Фото: Фотобанк Московской области

Продюсер Иосиф Пригожин покинул телепрограмму «Звезды сошлись» на НТВ
Место Пригожина рядом с соведущей Лерой Кудрявцевой займет актер Тимур Еремеев.

На НТВ отметили, что продюсер был очень воодушевлен предстоящей работой в этой программе, поскольку хотел поработать с Кудрявцевой в роли соведущих.

При этом, о причинах ухода Пригожина на телеканале ничего не уточнили. 

Ранее Иосиф Пригожин высказался по поводу распространившихся в интернете мемах, где его намеренно путают с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Он подчеркнул, что очень хочет избавиться от созвучности с главой ЧВК. Пригожин удивлен тому, что некоторые пользователи интернета до сих пор не разобрались, что предприниматель Пригожин и продюсер Пригожин – это два разных человека.

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#актёр
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#пригожин
#телевидение
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Тимати может выкупить Domino''s Pizza после банкротства сети
22 августа 2023, 16:31

Фото: istockphoto/JHVEPhoto

Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) заявил, что хочет выкупить российскую сеть Domino''s Pizza после новостей о её банкротстве.
Он обратился через социальные сети к владельцам пиццерий, призывая их связаться с ним для обсуждения вопроса покупки. В его планах приобрести бизнес с последующим ребрендингом.

Ранее сообщалось, что владелец Domino''s Pizza начал процедуру банкротства российского бизнеса, сообщили представители компании в пресс-релизе.

DP Eurasia N.V – материнская компания сети пиццерий Domino's Pizza объявила, что не смогла найти покупателей на российский бизнес и начала процедуру банкротства. В марте 2022 года компания сообщила о приостановке инвестиций в Россию, в настоящий момент внешний долг Domino's Pizza превысил 520 миллионов рублей. Однако, долг уже погасило турецкое дочернее предприятие.

При этом, о плане Внешний долг Domino’s Pizzaокончательно продать российский бизнес в DP Eurasia N.V заявили в конце 2022 года. Основной причиной предприниматели назвали влияние на бизнес санкций.

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#певец
#банкротство
#бизнес
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Дубцова отказалась содержать сына до конца жизни
22 августа 2023, 15:57

Фото: iStock/Fascinadora

Известная певица Ирина Дубцова заявила, что не будет вечно содержать своего сына Артема. Об этом пишут «Дни.ру».
Отмечается, что Дубцова хочет обеспечить своему сыну Артему беззаботную жизнь, однако при этом убеждена, что как только Артем обретет финансовую независимость, то перестанет просить деньги. Певица также не видит ничего плохого в том, что она купила своему сыну две квартиры в Москве и Дубае.

«Мой сын точно не мажор и сидеть на моей шее не будет. Не исключено, что в скором времени я с удовольствием буду сидеть на его», — приводят слова певицы «Дни.ру».

Напомним, ранее известный стилист Сергей Зверев вычеркнул из завещания своего приемного сына. Он взял мальчика из детского дома в трехлетнем возрасте и воспитывал его, но позже между отцом и сыном произошел разлад.

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