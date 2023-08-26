«Ангел» Victoria''''s Secret Жозефин Скривер родила первенца

Фото: iStock/Diego Cerro Jimenez
Датская топ-модель, экс-«ангел» Victoria''''s Secret Жозефин Скривер в первый раз стала матерью.
0-летняя Жозефин Скривер и её 34-летний муж Александер Де Леон стали родителями девочки. Семья опубликовала фото с новорожденной малышкой в социальных сетях. На черно-белом фоте виден профиль девочки и её ручка. Новорожденная держалась за руки родителей.
В апреле 2022 года Жозефин Скривер стала женой фронтмена группы The Cab Александра ДеЛеона. Пара начала встречаться в 2013 году, а в 2018 они объявили о помолвке.
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«Аврора Джеймс. Какое счастье, добро пожаловать, крошка!» —опубликовала пост модель в социальных сетях.
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Мария Фирсова