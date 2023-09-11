Ани Лорак отреагировала на угрозы Бородина убрать ее с российского телевидения

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Российская певица Ани Лорак разместила на своей странице в социальной сети пост, в котором отреагировала на угрозы главы ФПБК Виталия Бородина убрать ее из эфира НТВ.
Напомним, ранее Бородин призвал убрать Лорак из эфира российского ТВ. Он напомнил, что звезда так и не высказала свою позицию по поводу СВО, и люди не понимают «кто она и кого поддерживает».
Она также отметила, что сама выросла в школе-интернате, и потому сейчас помогает беженцам с Украины, потерявшим крышу над головой. Однако, она поддерживает именно пострадавших людей, а не какую-то конкретную позицию.
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«Я никогда никому не оказывала и не собираюсь оказывать военную помощь, так как это противоречит всему тому, во что я верю. Я – певица, а не политик», - прокомментировала ситуацию певица.
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