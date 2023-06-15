Анита Цой представила на ПМЭФ эксклюзивную линейку консервированной продукции и варенья

Фото: Фотобанк Московской области
Как рассказала представитель певицы, вся продукция выращена и изготовлена самой Анитой на эко-ферме в Подмосковье по авторским рецептам, о чем свидетельствует и название линейки, куда сейчас входит 11 наименований.
«Много лет кулинария и заготовка разных закруток на зиму были моим хобби. Со временем своими фирменными закрутками я стала обеспечивать не только многочисленную семью, но и друзей, коллег. <...> Для своих продуктов я даже придумала девиз: российское родное от ягодки до баночки, с любовью и заботой от вашей кореяночки», — рассказала журналистам сама Анита Цой.Специально для гостей и участников ПМЭФ-2023 исполнительница, кроме привычных уже огурцов, помидоров, компотов, баклажанной и кабачковой икры и т.д., представила и совершенно новый продукт — горную черемшу.
Ранее стало известно, что в рамках форума откроется тематическая площадка «ВиноГрад», посвященная виноградарству и виноделию. На ней планируются дискуссии с экспертами винодельческой отрасли, мастер-классы, презентации и дегустации вин от ведущих винодельческих дистрибьюторов и компаний.