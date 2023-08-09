Армянские общественники подадут жалобу на фронтмена Little Big Илью Прусикина*

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
В Армении общественники подадут жалобу в прокуратуру на фронтмена группы Little Big Илью Прусикина*. Об этом сообщает армянский культурный центр «Священная Армения» в соцсетях.
Жалобу планируется подать 9 августа. Также в планах у общественников – отменить концерт Little Big в Армении, который должен состояться 12 августа.
Читайте также:
Общественники требуют запретить концерт Алены Швец из-за пропаганды ЛГБТ
СК проверит Собчак и актёра-иноагента Панина* на публичное оправдание терроризма
Рэпера Oxxxymiron* оштрафовали за пост в соцсети без маркировки иноагента
*признан Минюстом РФ иноагентом
Анастасия Чинкова