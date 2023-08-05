Associated Press: Нетребко подала в суд на Metropolitan Opera из-за отмененных выступлений

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Известная оперная певица Анна Нетребко через суд требует от Metropolitan Opera выплатить ей 360 тысяч долларов в качестве компенсации за отмененные выступления. Исковая жалоба поступила в суд Южного округа штата Нью-Йорк 4 августа.
Ранее Питер Гельб заявил, что театр Metropolitan Opera приостановил любое взаимодействие с артистами и организациями, связанными с российскими властями, до момента прекращения спецоперации. Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, комментируя это заявление, сообщил, что такая позиция руководства известного театра связана со спонсорами, которые зависят от политической ситуации.
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Александр Бойцов