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Автор песни «К чёрту любовь» подал в суд на певицу Светлану Лободу

Автор «К чёрту любовь» потребовал через суд запретить Лободе исполнять его хит
16 октября 2023, 15:21
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Автор песни «К чёрту любовь» Олег Влади подал в суд на певицу Светлану Лободу с требованиями защитить свои авторские права. Об этом сообщается на сайте подмосковного Истринского суда.
Предварительное заседание состоялось сегодня, 16 октября. первое слушание по делу пройдёт 7 декабря.

Уточняется, что автор композиции «К чёрту любовь» Олег Влади ранее позволил певице исполнять его песню. Однако после того как она публично осудила проведение Россией спецоперации на Украине и покинула РФ, композитор запретил Лободе исполнять его хит.


Кроме того, у Влади есть претензии к компании ООО «Лобода мьюзик». По его словам, организация во время составления договора ущемила авторские права композитора.

Адвокат Влади, Валерия Рытвина, отметила, что через суд её клиент планирует добиться признания недействительности договора, а имущественные права признать не перешедшими в организацию Светланы Лободы.

Напомним, что Лобода покинула Россию после начала спецоперации. За её высказывания в адрес государства, её запретили въезжать в Россию в течение 50 лет.

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#суд
#певица
#песня
#композитор
#запрет
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Галкин* решил отправиться на гастроли по Европе, в разгар войны в Израиле
16 октября 2023, 16:25

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Сбежавший из России в Израиль шоумен Максим Галкин* заявил, что собирается на гастроли по Европе, в момент обострения палестино-израильского конфликта.
Видеообращение с анонсом гастролей Галкин* разместил на своей странице в одной из запрещенных в РФ социальных сетей. 

При этом, около недели назад Галкин* рассказал в социальных сетях почему они с супругой Аллой Пугачевой и детьми не стали бежать из Израиля. 

«Мы хотим поддержать израильский народ в эту действительно тяжелую и трудную минуту», - заявил тогда Галкин*.

Однако, вчера юморист заявил, что отправляется на гастроли, чтобы встретиться с фанатами на Кипре, в Польше, Молдове и Великобритании.

Многие подписчики, разумеется, осудили подобное поведение бывшей звезды российского телеэкрана.

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*Признан иностранным агентом по мнению Минюста. 
#израиль
#европа
#концерт
#война
#юмор
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Дядя актера Ефремова завещал свое состояние семье погибшего в ДТП с племянником
16 октября 2023, 16:14

Фото: iStock/simpson

Дядя актера Михаила Ефремова завещал свое состояние семье мужчины, который погиб в ДТП с его племянником, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, в столичную адвокатскую контору пришло письмо, в котором 79-летний концертмейстер Александр Покровский просит завещать все деньги, которые останутся после его смерти, семье водителя-экспедитора Сергея Захарова, который погиб в автомобильной аварии, устроенной Ефремовым в 2020 году в центре Москвы.

Свою квартиру в шаговой доступности он Кремля он завещал передать Министерству Культуры РФ. 

Мужчина также заявил, что племянник оказывал на него давление и заставлял вписать свое имя в завещание. Напомним, что Ефремов третий год отбывает наказание в колонии общего режима.

В настоящий момент адвокаты будут связываться с семьей Захарова и уточнять, готовы ли они принять оставленное им состояние Покровского. При этом, где находится сам концертмейстер - неизвестно.

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#москва
#актёр
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Помощницу Шнурова обвиняют в краже 5,5 млн рублей
«Ъ»: Помощницу Шнурова обвиняют в краже 5,5 млн рублей
16 октября 2023, 04:49

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

У солиста группы «Ленинград» Сергея Шнурова и его супруги Ольги были похищены 5,5 миллионов рублей. Об этом пишет «Ъ».
В прокуратуру передано уголовное дело, согласно которому в краже обвиняется бывшая помощница артиста Анастасия Кулигина. Отмечается, что женщина отрицает участие в хищении у семьи артиста наличных средств, однако подтвердила наличие у нее доступов к счетам Шнуровых. В настоящее время она находится под домашним арестом.

Уточняется, что уголовное дело по данному инциденту было возбудили в декабре 2022 года. Защита требует дополнительного расследования и следственного эксперимента для установления всех обстоятельств произошедшего.

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#суд
#дело
#уголовное дело
#женщина
#защита
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Певец SHAMAN поранился во время опасного номера на концерте в Кремле
Певец SHAMAN поранил ногу в ходе концерта в Кремле
15 октября 2023, 14:27

Фото: РИА Новости/ Алексей Майшев

Певец SHAMAN поранил ногу во время концерта в Государственном Кремлёвском дворце. Об этом сообщает «Пятый канал».
Артист решил включить в свою концертную программу композицию Максима Фадеева «Танцы на стеклах». По задумке SHAMAN, во время исполнения этой песни он прошёлся по дороге, выложенной битым стеклом. При этом на его глазах была повязка, а подстраховкой стали танцоры. 

Позднее его мама рассказала, что в результате такого опасного номера певец повредил ногу и теперь немного хромает. Однако она уверяет, что порез лёгкий, поэтому не помешал артисту завершить концерт.

Ранее певец SHAMAN рассказал, что хочет сделать кавер на одну известную композицию группы «Ласковый май». Но, по его словам, это будет тяжёлая работа, поскольку важно не испортить любимую публикой песню. 

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#концерт
#кремль
#певец
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Певец SHAMAN планирует сделать кавер на популярную песню группы «Ласковый май»
15 октября 2023, 13:29

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Певец SHAMAN заявил о желании сделать кавер на песню «Седая ночь» группы «Ласковый май». Об этом сообщает msk1.ru.
Он отметил, что ему предстоит выполнить ответственную работу, поскольку уже несколько поколений россиян привыкли к оригинальному звучанию композиции. 

По словам Ярослава Дронова (настоящее имя SHAMAN) важно не испортить композицию. Именно поэтому он планирует сохранить тональность и темп, которые были в первоначальной версии песни. 

Ранее сообщалось, что ВЦИОМ провёл опрос среди россиян, который показал, что SHAMAN считают лучшим российским исполнителем. За него проголосовали 33% респондентов. На втором месте оказался певец Олег Газманов (11%). А завершил тройку лидеров Николай Басков, за которого проголосовали 10% опрошенных россиян. 

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#певец
#песня
#россия
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Футболист Тарасов и модель Костенко раскрыли пол будущего ребенка
14 октября 2023, 14:08

Фото: istockphoto/Viorel Kurnosov

Семья Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко ждёт появления сына.
Об этом семья блогеров рассказала в одной из социальных сетей. Пара опубликовала видео с гендерной вечеринки, где раскрыли пол будущего ребенка.
 
«Мы тебя очень любим и ждем, малыш. Получился такой милый, интересный, волнительный и поистине семейный праздник-сюрприз», —сообщила в социальной сети Костенко.
Судя по кадрам, вечеринка прошла в загородном доме. Участок был украшен воздушными шарами и игрушками. В конце вечеринки пошёл синий дым и посыпалась мишура голубого цвета, что означает, что пара ждёт мальчика.
 
Анастасия Костенко замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым с 2018 года. У пары трое детей— сын Алексей и дочери Милана и Ева. В сентябре стало известно, что пара ждёт четвёртого ребёнка.

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#шоу-бизнес
#семья
#беременные женщины
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Звезда сериала «Офис» купила роскошный особняк у российского миллиардера
Актриса Минди Калинг купила особняк в Беверли-Хиллз у российского миллиардера
14 октября 2023, 05:59

Фото: iStock/Kirk Wester

Звезда сериала «Офис» Минди Калинг купила роскошный дом в США у российского миллиардера, сообщило издание Robb Report.
Актриса приобрела резиденцию в Беверли-Хиллз за 15 миллионов долларов (примерно 1,46 миллиарда рублей). Продавцом недвижимости выступил предприниматель Сергей Саркисов. Начальная цена объекта при продаже в начале 2023 года составляла немногим менее 17 миллионов долларов, но затем он согласился предоставить существенную скидку. Сам миллиардер приобрел этот дом в 2017 году за 16,2 миллиона долларов.

Двухэтажный особняк, построенный из кирпича в начале 1950-х годов, включает в себя шесть спален и столько же ванных комнат, общей площадью около 557,4 квадратных метра. Однако существует вероятность того, что этот дом будет снесен, и на его месте будет возведен более просторный дом, площадью близкой к 1,4 тысячам «квадратов».

На участке площадью 0,4 гектара расположены теннисный корт и бассейн. Новой соседкой Минди Калинг стала певица Тейлор Свифт.

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#певица
#цена
#актриса
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Татьяна Лазарева* в соцсетях заявила, что её насилуют
Татьяна Лазарева*: Меня насилуют, а я ничего не могу с этим сделать
13 октября 2023, 23:29

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Артистка Татьяна Лазарева*, покинувшая Россию после начала спецоперации на Украине, вышла на связь с публикой в помятом виде и заявила, что её насилуют, а она ничего не может с этим поделать. Об этом пишет KP.RU.
Татьяна Лазарева* перебралась на постоянное место жительства в Испанию. Оттуда она сообщила, что живёт в ужасе, записав видеоролик. Пользователи Сети отметили, что телеведущая находится в странном состоянии — у неё провисли щёки, заплетается язык, а общий вид напоминает человека с похмелья.

57-летняя артистка неожиданно заявила, что ее насилуют, а она ничего не может с этим поделать. Такие слова вызвали бурное обсуждение в социальных сетях.

«Таня опять не закусывала, неужели денег только на водочку?», — написал один из комментаторов.

«Лицо прям провисло. Вообще забила на себя, только о пьянке и думает», — добавил второй.

«Ну вы же женщина. Возьмите себя в руки», — заключил третий пользователь.

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#женщина
#пользователи
#артист
#соцсети
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Состояние здоровья актера Павла Баршака серьезно ухудшилось
13 октября 2023, 11:11

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Врачи заметили ухудшение состояния здоровья известного актера Павла Баршака. Он был госпитализирован с переломами ребер и повреждениями грудной клетки после драки с агрессивным преследователем своей подруги.
Как сообщает телеграм-канал Baza, медики провели артисту компьютерную томографию грудной клетки и выявили явно отрицательную динамику. Сейчас Баршак находится в торакальное отделении больницы. Кроме сломанных ребер, у него диагностирован гидроторакс (скопление избыточной жидкости в легких) и пневмоторакс (скопление воздуха в легких).

Павел Баршак попал в больницу после драки. В ночь на 8 октября он находился в квартире своей знакомой. Внезапно через балкон в помещение залез 25-летний Александр Табаков, давний поклонник девушки, который ее преследовал в последнее время. Между мужчинами завязалась драка, в результате которой актер получил травмы. Табаков же покинул квартиру тем же путем, что и вошел — через балкон.

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