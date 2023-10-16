Автор песни «К чёрту любовь» подал в суд на певицу Светлану Лободу

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Автор песни «К чёрту любовь» Олег Влади подал в суд на певицу Светлану Лободу с требованиями защитить свои авторские права. Об этом сообщается на сайте подмосковного Истринского суда.
Предварительное заседание состоялось сегодня, 16 октября. первое слушание по делу пройдёт 7 декабря.
Уточняется, что автор композиции «К чёрту любовь» Олег Влади ранее позволил певице исполнять его песню. Однако после того как она публично осудила проведение Россией спецоперации на Украине и покинула РФ, композитор запретил Лободе исполнять его хит.
Кроме того, у Влади есть претензии к компании ООО «Лобода мьюзик». По его словам, организация во время составления договора ущемила авторские права композитора.
Адвокат Влади, Валерия Рытвина, отметила, что через суд её клиент планирует добиться признания недействительности договора, а имущественные права признать не перешедшими в организацию Светланы Лободы.
Напомним, что Лобода покинула Россию после начала спецоперации. За её высказывания в адрес государства, её запретили въезжать в Россию в течение 50 лет.
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Уточняется, что автор композиции «К чёрту любовь» Олег Влади ранее позволил певице исполнять его песню. Однако после того как она публично осудила проведение Россией спецоперации на Украине и покинула РФ, композитор запретил Лободе исполнять его хит.
Адвокат Влади, Валерия Рытвина, отметила, что через суд её клиент планирует добиться признания недействительности договора, а имущественные права признать не перешедшими в организацию Светланы Лободы.
Напомним, что Лобода покинула Россию после начала спецоперации. За её высказывания в адрес государства, её запретили въезжать в Россию в течение 50 лет.
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Анастасия Чинкова