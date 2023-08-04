Бас-гитарист «Машины времени» назвал россиян, поддерживающих СВО, необразованными

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Александр Кутиков, бас-гитарист группы «Машина времени», негативно высказался о спецоперации и осудил россиян, которые её поддерживают. Об этом сообщает «Абзац».
Ранее сообщалось, что Кутиков вместе с Андреем Макаревичем* выступил на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале, куда были приглашены только уехавшие из России звёзды.
*внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов
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