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Башаров собирается в ЗАГС с девушкой, которая на 13 лет его младше

19 сентября 2023, 19:35
Фото: iStock/fottograff

Фото: iStock/fottograff

Российский актер Марат Башаров собирается женится на своей возлюбленной Асе Борисовой, которая младше его на тринадцать лет. Об этом сообщают «Дни.Ру».
Сообщается, что первая встреча пары произошла на работе.

«Я должен был с ней познакомиться, потому что это, наверное, была любовь с первого взгляда», — приводят слова Башарова «Дни.Ру».


Актер уверен, что его отношения с Борисовой будут душевными и мягкими. Башаров добавил, что возлюбленная доверяет ему и не ориентируется на скандалы с участием артиста.

Напомним, ранее сообщалось о том, что известный российский актёр Александр Петров женился. Регистрация брака артиста и его возлюбленной прошла в Барвихе. Петров назвал это иронией судьбы, ведь именно там проходили съемки «Полицейского с Рублевки».

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#актёр
#загс
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#встреча
#отношения
#съёмки
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Информация об объявлении тиктокера Дани Милохина в розыск не подтвердилась
19 сентября 2023, 19:36

Фото: iStock/nantonov

Telegram-канал Mash опроверг ранее появившуюся в сети информацию о том, что тиктокер Даня Милохин объявлен в розыск о заявлению военкомата Анапы.
Согласно сообщению, еще рано говорить об уклонении от призыва Милохиным, так как повестки на осенний призыв еще даже не начали рассылать. О подать его в розыск могут только после того, как он проигнорирует полученную повестку.

Однако после появившейся информации в военном комиссариате Анапы началась проверка.

Напомним, ранее РИА Новости, ссылаясь на осведомленный источник сообщило, что тиктокер Даня Милохин, который покинул Россию после информации о том, что его могут призвать на срочную службу, объявлен в розыск по заявлению военкомата Анапы. По информации издания, Милохин имеет регистрацию в Москве, однако на воинском учете не состоит, в связи с чем объявлен в розыск.

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#минобороны
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Добронравов не оставил завещание на шикарную квартиру по соседству с Земфирой*
19 сентября 2023, 17:45

Фото: iStock/Thitiphat Khuankaew

20 сентября в Московском концертном зале имени Чайковского состоится церемония прощания с поэтом Николаем Добронравовым. Спустя полгода после дня смерти знаменитого песенника, его вдове композитору Александре Пахмутовой предстоит вступить в наследство. Об этом сообщает «Утро.Ру».
«В наследство Добронравова входит квартира на Фрунзенской набережной столицы, рядом с которой находится недвижимость певицы Земфиры*. Примерная стоимость квартиры Добронравова составляет сто миллионов рублей», — приводит «Утро.Ру» слова друзей семьи. 

Сообщается, что Добронравов не оставил завещание, по причине того, что у него и Александры Пахмутовой не было детей. Поэтому единственной наследницей всего становится вдова поэта.

Напомним, 16 сентября поэт и лауреат Государственной премии СССР Николай Добронравов скончался в возрасте 94 лет. Причиной его смерти стала болезнь.

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*признана в России иностранным агентом
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«А можно я повозмущаюсь»: Певец Дима Билан раскритиковал дочь Сергея Трофимова
Дима Билан раскритиковал выступление дочери Сергея Трофимова
19 сентября 2023, 14:52

Фото: istock / cookelma

Диме Билану не понравилось выступление дочери Сергея Трофимова Елизаветы на шоу «Голос. Уже не дети».

Во время прослушивания выступления 15-летней  Елизаветы Трофимовой, артист раскритиковал девушку и обвинил в отсутствии индивидуальности.

Девушка ранее участвовала в конкурсе «Голос. Дети» в 2012 году и смогла выйти в финал. Сейчас она снова решила принять участие в телепроекте. Во время выступления к Лизе повернулись 2 наставника — Полина Гагарина и Егор Крид. Крид в 2021 году был наставником юной Трофимовой. 

Пока артисты хвалили выступление, Билан подключился к обсуждению с критикой. 

«Почему вы все стараетесь сделать свои голоса похожими друг на друга? Есть какой-то эталон красоты?», — возмутился Билан.
В конце Билан пожелал девушке удачи и попросил передать привет ее отцу.

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#дети
#шоу
#артист
#девушка
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Ариана Гранде подала на развод с мужем
Певица Ариана Гранде подала на развод с мужем после двух лет брака
19 сентября 2023, 13:40

Фото: istockphoto / dragana991

Певица Ариана Гранде решила развестись со своим мужем агентом по элитной недвижимости Далтоном Гомесом после двух лет брачной жизни, передает People со ссылкой на источники, близкие к паре.
По данным издания, 30-летняя певица подала документы в суд 18 сентября Далтон в ответ сделал тоже самое. 

Уточнятся, что причиной распада указываются «непримиримые разногласия». При этом, известно, что пара приняла решение мирно. 

Напомним, что Ариана Гранде и Далтон Гомес начали встречаться три года назад. Но официально объявили себя парой в мае 2020 года, когда вместе снялись в клипе на песню «Stuck with U», которую поп-звезда спела вместе с Джастином Бибером.

В конце того же года Гранде и Гомес поженились, а узаконили отношения на камерной церемонии в мае ​2021 года. 

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#суд
#певица
#документы
#отношения
#брак
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Легендарного советского иллюстратора выгнали из квартиры в центре Петербурга
Сын художника Острова присвоил себе квартиру отца за 100 млн рублей
18 сентября 2023, 19:02

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Родной сын отправил известного советского иллюстратора 82-летнего Светозара Острова в пансионат и незаконно заполучил его недвижимость в центре Петербурга. Об этом пишет «Утро.ру».
Светозар Остров – легендарный советский иллюстратор, работы которого украшают книги Шарля Перро, Джанни Родари, Эдуарда Успенского и других детских авторов. Он всю жизнь прожил в Санкт-Петербурге, где у него располагается квартира, стоимостью 100 млн рублей, в которую он теперь не может попасть.

Жена Егора Острова (сына художника) уверяет, что квартиру ещё давно продала своему внуку мать иллюстратора. Но, по словам супруги Егора, Остров старший не помнит об этом, потому что страдает от деменции, сообщает «Пятый канал».

Светозар Остров, в свою очередь, утверждает, что это клевета, поскольку он прекрасно помнит, что и где располагается в его квартире и даже заявил о пропаже картин и антиквариата.

Также «Утро.ру» отмечает, что Егор Остров сменил в квартире замки, из-за чего пенсионер не может попасть в свой дом.

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#мошенничество
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Актёр Александр Петров женился на девушке из Подольска
18 сентября 2023, 12:31

Фото: пресс-служба министерства территориальной политики Московской области

Известный российский актёр Александр Петров, не так давно являвшийся холостяком, сообщил о свадьбе.

Новость о свадьбе Александра Петрова облетела весь интернет. По словам актёра, девушка из Подольска покорила его сердце всего за 2 месяца.

22-летняя Вика родилась и выросла в простой подмосковной семье вместе с 5 братьями и сестрами, училась в Подольской школе № 30, к кино и театру отношения никогда не имела и даже не бывала на спектаклях с участием будущего мужа. Единственное, что связало крепкими узами двух молодых людей — это чувства и желание прожить вместе целую жизнь! 

По словам Александра Петрова, свадьба была спонтанной и скромной, молодожёны поженились в ЗАГСе в Барвихе 10 сентября.

«Мы познакомились случайно. 10 сентября поженились: просто сидели, говорили и поехали в ЗАГС. Когда она — понимаешь в секунду. Она — лучшее что со мной было и будет. Это чудо. Это мечта. Я всегда призываю в них верить. Наверное, это главный текст в моей жизни. Мы познакомились случайно на улице и через несколько встреч просто поженились. Вика — не актриса, не из индустрии, она не привыкла к публичности, работает, с высшим образованием и с полноценной прекрасной семьей», — написал актёр в одной из своих социальных сетей. 

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#актриса
#отношения
#девушка
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Актёр Милош Бикович станет отцом первый раз
18 сентября 2023, 10:15

Фото: istock / Natalia Kuzina

Актёр Милош Бикович, известный по ролям в фильмах «Холоп», «Лед» и сериале «Отель Элеон» рассказал подписчикам о том, что скоро станет папой.

Милош опубликовал фото со своей возлюбленной, в котором признался что девушка сейчас беременна. 

«Мы счастливы, что скоро станем родителями. И очень дорожим этим. Не хотели объявлять об этом до сих пор. Но в последние дни папарацци стали преследовать нас, и мы вынуждены раскрыть эту радостную новость раньше, чем планировали», — написал Милош в личном блоге.

Актер поблагодарил аудиторию за теплые слова, и попросил журналистов не докучать им с вопросами. Также 35-летний артист добавил, что если пара захочет обсудить эту тему, он сам свяжется с представителями СМИ.

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#беременные женщины
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Умер известный российский режиссер Александр Хван
17 сентября 2023, 14:24

Фото: istockphoto/Aleksandr_Vorobev

Сегодня, 17 сентября, скончался известный российский режиссер Александр Хван. О смерти кинематографиста в социальных сетях сообщил его друг и коллега режиссер Григорий Константинопольский.
Александру Хвану было 65 лет. О причине смерти не сообщается, но известно, что он страдал хронической обструктивной болезнью легких, из-за обострения которой в 2020 году режиссер две недели провел в коме.

Родился Хван 28 декабря 1957 года в столице Чувашии Чебоксарах. В 1980 году он  окончил режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК). Учился он в мастерской Льва Кулиджанова и Татьяны Лиозновой.

Известность пришла к Хвану 1992 году после выхода на экраны фильма «Дюба-дюба» с Олегом Меньшиковым в главной роли. Кинокартина получила две премии «Ника», приз на фестивале «Киношок», с успехом демонстрировалась в рамках нескольких международных кинофестивалей, в том числе Каннского. Для этого фильма режиссер сам написал музыку.

Среди наиболее известных работ киномастера такие картины и сериалы, как «Умирать легко», «Дрянь хорошая, дрянь плохая», «Кармен», «Поводырь», «Гаражи», «Марьина роща», «Сын» и другие. Александр часто снимался в небольших эпизодических ролях в своих и чужих картинах. Среди его экранных работ «Мания Жизели», «Фаталисты», «Питер FM», «Икра», «Дети Арбата».

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#дети
#режиссёр
#картины
#приз
#питер
#сын
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Костомаров признался, что не может видеть себя на коньках
Роман Костомаров признался, что ему тяжело смотреть на свои фото после операции
17 сентября 2023, 10:35

Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров признался, что ему тяжело смотреть свои фото и видео после операции, а также видеть себя на коньках. Об этом он заявил в эфире шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.
Напомним, что Костомаров впервые после перенесённых операций вышел на лёд в августе во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви», которое прошло в Сочи. Спортсмен вышел на публику после номера с участием его жены Оксаны Домниной.

Костомаров отметил, что у него наворачиваются слёзы, когда он осознаёт, насколько совершенный человеческий организм стал несовершенным в его ситуации. 

Также он отметил, что самое ужасное для него – это отсутствие кистей рук, поскольку они задействованы во всех движениях. Костомаров поделился, что набил на предплечье татуировку с надписью: «Смерть – это часть жизни». 

46-летний Роман Костомаров попал в реанимацию 10 января, у него была диагностирована пневмония. Спортсмен провёл в больнице 175 дней. Ему ампутировали часть ног и рук из-за развивавшегося некроза. Кроме того, у Костомарова поражена часть мозга.

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