Башаров собирается в ЗАГС с девушкой, которая на 13 лет его младше

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«Я должен был с ней познакомиться, потому что это, наверное, была любовь с первого взгляда», — приводят слова Башарова «Дни.Ру».
Напомним, ранее сообщалось о том, что известный российский актёр Александр Петров женился. Регистрация брака артиста и его возлюбленной прошла в Барвихе. Петров назвал это иронией судьбы, ведь именно там проходили съемки «Полицейского с Рублевки».
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