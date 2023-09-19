Башаров собирается в ЗАГС с девушкой, которая на 13 лет его младше

Новость о свадьбе Александра Петрова облетела весь интернет. По словам актёра, девушка из Подольска покорила его сердце всего за 2 месяца.

22-летняя Вика родилась и выросла в простой подмосковной семье вместе с 5 братьями и сестрами, училась в Подольской школе № 30, к кино и театру отношения никогда не имела и даже не бывала на спектаклях с участием будущего мужа. Единственное, что связало крепкими узами двух молодых людей — это чувства и желание прожить вместе целую жизнь!

По словам Александра Петрова, свадьба была спонтанной и скромной, молодожёны поженились в ЗАГСе в Барвихе 10 сентября.