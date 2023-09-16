Бывшего мужа певицы Кэти Перри обвиняют в сексуальных домогательствах

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Бывший супруг певицы Кэти Перри, британский актер Рассел Брэнд, столкнулся с обвинениями в изнасилованиях и сексуальных домогательствах, охватывающими период с 2006 по 2013 год, сообщает газета Times.
«Комика и актера Рассела Брэнда обвиняют в совершении изнасилований, сексуальных домогательствах и эмоциональном насилии, которые продолжались в течение семи лет, во времена наивысшей популярности», — отмечается в заявлении издания.Известно, что четыре женщины предъявили обвинения в изнасиловании в период с 2006 по 2013 год, а также другие женщины выдвинули ряд обвинений в жестоком поведении со стороны Брэнда.
Сам Рассел Брэнд опубликовал видеоролик в социальных сетях, в котором отрицает все обвинения.
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