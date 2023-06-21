Блиновская возместила около 30 миллионов неуплаченных налогов

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Елена Блиновская возместила около 30 миллионов налогов, которые пыталась скрыть от государства
Известная российская блогерша Елена Блиновская возместила более 30 миллионов неуплаченных налогов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на адвоката бизнесвумен.
«Будет стараться продолжать возвращать средства», - добавил правозащитник.
Напомним, ранее стало известно, что Елена Блиновская прибыла в Пресненский суд Москвы. Сегодня должен решиться вопрос о продлении домашнего ареста для автора марафонов по исполнению заветных желаний.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Федеральная служба безопасности РФ задержала в Мелитополе группу диверсантов, которые готовили теракт в отношении властей Запорожской области. По информации ведомства, покушение планировалось совершить с применением самодельного взрывного устройства.
«Будет стараться продолжать возвращать средства», - добавил правозащитник.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Федеральная служба безопасности РФ задержала в Мелитополе группу диверсантов, которые готовили теракт в отношении властей Запорожской области. По информации ведомства, покушение планировалось совершить с применением самодельного взрывного устройства.
Евгения Парфентьева