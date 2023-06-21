Блиновская заявила, что на взломавших ее телеграм-канал завели дело

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Блогер Елена Блиновская сообщила, что на людей, которые взломали ее телеграм-канал, завели уголовное дело
В Пресненском суде Москвы блогер Елена Блиновская заявила, что на взломавших ее телеграм-канал было заведено дело, передает РИА Новости.
«С первого дня я заявила, что признаю вину, все эти два месяца я способствовала установлению всех обстоятельств по делу», — сказала блогер.
Напомним, Елене Блиновской, находящейся под домашним арестом, было запрещено пользоваться интернетом, однако в это время ее телеграм-канал начал обновляться. В канале публиковались сообщения со ссылками на фишинговые сайты.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что Блиновская возместила около 30 миллионов неуплаченных налогов
«С первого дня я заявила, что признаю вину, все эти два месяца я способствовала установлению всех обстоятельств по делу», — сказала блогер.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что Блиновская возместила около 30 миллионов неуплаченных налогов
Екатерина Коршунова