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Блиновская заявила, что на взломавших ее телеграм-канал завели дело

21 июня 2023, 13:36

Фото: iStock/Penderev

Блогер Елена Блиновская сообщила, что на людей, которые взломали ее телеграм-канал, завели уголовное дело
В Пресненском суде Москвы блогер Елена Блиновская заявила, что на взломавших ее телеграм-канал было заведено дело, передает РИА Новости.

«С первого дня я заявила, что признаю вину, все эти два месяца я способствовала установлению всех обстоятельств по делу», — сказала блогер.


Напомним, Елене Блиновской, находящейся под домашним арестом, было запрещено пользоваться интернетом, однако в это время ее телеграм-канал начал обновляться. В канале публиковались сообщения со ссылками на фишинговые сайты.

Ранее «Радио 1» сообщало о том, что Блиновская возместила около 30 миллионов неуплаченных налогов

#Блиновская
#блогер
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Диетолог Гридина опровергла миф о полезности варенья
05 июля 2023, 12:47

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Диетолог Наталия Гридина рассказала, что фрукты и ягоды в варенье лишаются полезных свойств.
Варенье считают полезным продуктом, но на самом деле длительная термическая обработка фруктов и ягод ликвидирует их полезность. Об этом «Газете.Ru» сообщила диетолог Наталия Гридина.
 
«После варки в варенье практически не остается витаминов. Варенье приобретает только вкус фруктов и ягод, но польза витаминов оказывается практически нулевая», – прокомментировала миф о полезности варенья Наталия Гридина.
Диетолог предупредила, что варенье фактически является жидким сахаром со вкусом фруктов или ягод.
 
При этом о пользе варенья тоже не стоит забывать. Например, варенье из айвы оказывает благоприятное воздействие на работу ЖКТ, а варенье из цитрусовых или клюквы частично восполняет недостаток витамина С. Малиновое варенье содержит салициловую кислоту, которая входит в состав средств против гриппа и простуды.

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#варенье
#ягоды
#малина
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В московской квартире актёра Малькова обнаружили нарколабораторию
05 июля 2023, 12:38

istockphoto/blinow61

В Красносельском районе Москвы полицейские обнаружили в квартире 24-летнего артиста Дмитрия Малькова нарколабораторию.
Полиция пришла с проверкой в съёмную квартиру артиста по наводке его знакомого, пишет Shot. В квартире оперативники обнаружили запрещённые растения и средства для ухода за ними и хранения.
 
Правоохранители пока не возбудили уголовное дело. Проводится проверка.
 
Дмитрий Мальков известен ролями в проекте «Чикатило», «ИП Пирогова», «Контакт».

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#Мальков
#наркотики
#актёр
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В Ярославле теплоход врезался в пирс, пострадали люди
05 июля 2023, 12:34

Фото: iStock/Maksim Zilberman

Теплоход «Москва-208» врезался в причал на набережной в Ярославле, есть пострадавшие.
Инцидент произошел в 12:00 по московскому времени. Об этом сообщает «Первый Ярославский».

Известно, что на борту находилось около 100 человек. ​В результате столкновения судна с бетонным причалом, несколько человек получили травмы. В настоящее время с теплохода эвакуировали людей. На место происшествия прибыли экстренные службы. 

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#теплоход
#Ярославль
#причал
#авария
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В Свердловской области неизвестный застрелил директора завода «Пластблок»
05 июля 2023, 12:25

Фото: iStock/Motortion

В Верхней Пышме Свердловской области неизвестный застрелил директора завода «Пластблок» Сергея Лухманова в его кабинете.
Об этом сообщил портал E1.ru, ссылаясь на местного жителя. Сообщается, что убийца легко проник на территорию завода и вошёл в кабинет Лухманова, где и застрелил его.
 
Сергея Лухманова не удалось спасти. Убийца сбежал. Позже его тело нашли в районе Залесье.
 
В региональном СК не стали комментировать убийство, а в компании подтвердили порталу E1.ru случившееся.

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#Свердловская область
#Верхняя Пышма
#Пластблок
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Подмосковные больницы продолжают оснащать новым тяжелым медоборудованием
05 июля 2023, 12:22

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Московской области проводится большая работа по оснащению медицинских организаций современным оборудованием, так в Орехово-Зуевскую больницу поступил новый рентгеновский аппарат.
В поликлинику № 4 Орехово-Зуевской больницы поступил новый рентгеновский аппарат, который позволит врачам проводить более 50 исследований в день. Новый аппарат значительно лучше устаревшего, он отличается скоростью исследования и низкой лучевой нагрузкой.
«Для проведения качественной и высокоточной диагностики необходимо современное медицинское оборудование. Поэтому мы продолжаем оснащать наши поликлиники и стационары цифровыми рентген-аппаратами. С начала года в наши медучреждения поставлено 24 единицы такого оборудования на сумму более 460 млн рублей», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова. 
Преимущество «цифры» — в возможности отправки снимков в центры дистанционной расшифровки. Это и позволяет оперативно получать «второе мнение» квалифицированных специалистов. Сейчас в Подмосковье пять таких центров: в МОНИКИ, Домодедове, Одинцове, Сергиевом Посаде, Орехово-Зуеве. Сокращается время проведения обследования. 

Время на рентген на цифровом аппарате — семь минут, а на аналоговом это займёт 20 минут. Поэтому результаты исследования, сделанного на новом аппарате, будут доступны пациенту в личном кабинете на портале Госуслуг.
«Цифровое оборудование позволяет значительно сократить сроки проведения диагностики, при этом лучевая нагрузка на пациента – ниже. Результаты исследования появляются у врача в кратчайшие сроки. Заключение доступно и самому пациенту в электронной медкарте, за ним не нужно отдельно приходить в поликлинику», — добавила врач-рентгенолог Людмила Юрченко. 
Медицинская техника закуплена благодаря национальному проекту «Здравоохранение» по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва.

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#Минздрав
#тяжелое оборудование
#рентгенаппарат
#рентген
#Орехово-Зуево
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«Юнармия» проведет общеразвивающую творческую программу «Юнармия Арт»
05 июля 2023, 12:17

Фото: iStock/anatols

ВВПОД «Юнармия» проведет дополнительную общеразвивающую программу «Юнармия Арт» с 25 сентября по 16 октября 2023 года.
Проходить мероприятие будет на базе Международного детского центра Артек. Отбор на участие будет проводится с 19 июня по 26 июля 2023 года. Принять участие в программе смогут участники Движения в возрасте от 11 до 17 лет. Желающие присоединиться к мероприятию должны выполнить конкурсные задания, которые закреплены в Положении.

Конкурс будет проводиться в несколько этапов, после чего, успешному кандидату предложат регистрацию на мероприятие. 

Целью конкурса является выявление новых и поддержка наиболее достойных участников, добившихся успехов в мероприятиях муниципального, регионального, всероссийского и международного уровней вокальной, хореографической, декоративно-прикладной и художественной деятельности и успешно выполнивших конкурсное задание. 

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#дети
#программа
#соревнования
#Артек
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Глава Рособрнадзора Музаев рассказал, сколько выпускников сдали ЕГЭ на 300 баллов в этом году
05 июля 2023, 12:13

Фото: Минобразования МО

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев во время пресс-конференции рассказал, что 17 российских выпускников получили 300 баллов за три предмета на ЕГЭ.
По словам Музаева, ещё 456 российских школьников сдали на 200 баллов 2  экзаменационных предмета, 7084 выпускника получили 100 баллов по одному из предметов.

В этом году выпускники общеобразовательных учреждений Белгородской области были освобождены от сдачи ЕГЭ. Вместо этого экзамена они должны будут пройти собеседование в институтах, а также в университетах.

Вузы Белгородской области получили поручение от Министерства науки и высшего образования РФ.

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#ЕГЭ
#выпускники
#экзамены
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Сотрудники Минпромторга прекратят использование iPhone для рабочих коммуникаций
05 июля 2023, 12:00

iStock/Tatiana Sidorova

4 июля чиновникам из Минпромторга и подведомственным ему организаций разослали распоряжение, которое запретит использовать мобильные устройства Apple в рабочих коммуникациях с 17 июля.
«Ведомости» пишут, что данное распоряжение за подписью первого замминистра Василия Осьмакова получили сотрудники Минпромторга 4 июля.
 
Аналогичные запреты начнут действовать и в других крупных ведомствах и регионах в ближайшее время.
 
В приказе Минпромторга обозначен прямой запрет на использование «мобильных устройств Apple в служебной деятельности». Контроль за соблюдением запрета возложен на заместителя главы ведомства Василия Шпака.
 
В марте «Коммерсантъ» сообщал, что сотрудникам внутриполитического блока администрации президента рекомендовали поменять iPhone на смартфоны других марок. В июне сотрудники ФСБ сообщили, что несколько тысяч устройств Apple, которые использовали российские дипломаты, были заражены американскими спецслужбами вредоносным ПО.

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#iPhone
#Минпромторг
#запрет
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Британский турист, испортивший стену Колизея, заявил, что не знал о древности памятника
05 июля 2023, 11:56

Фото: iStock/Elena Perova

Британский турист, который нацарапал свое имя и имя своей девушки на стене римского Колизея, заявил, что узнал о том, насколько этот памятник архитектуры древний, только после происшествия. Об этом сообщает газета «il Messaggero».
Отмечается, что турист написал покаянное письмо в прокуратуру и мэрию Рима, в котором выразил свои сожаления и признался, что ранее ему не было известно о древности памятника.

Сообщается, что римская прокуратура проводит расследование по обвинению в нанесении ущерба культурной ценности. Действия вандала вызвали массовое возмущение в политических кругах и итальянских СМИ.

Министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано обвинил британского туриста Ивана Данаилова в невоспитанности и призвал строго его наказать.

Уточняется, что по итальянскому законодательству вандалу грозит штраф на сумму от 2,5 тысячи до 15 тысяч евро, а также ему может грозить лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

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#вандализм
#Колизей
#Рим
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