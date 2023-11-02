Блогер Даня Милохин раскрыл размер своих доходов после переезда в Дубай

Фото: istockphoto/frantic00
TikTok-блогер Даня Милохин рассказал, что зарабатывает 700 тысяч рублей в месяц.
Об этом он заявил в интервью для канала «100балльный репетитор» на YouTube. По словам Милохина, ему хватает, чтобы поесть, но доход нестабилен.
По словам блогера, его заработок упал в 3 раза после того, как переехал в Арабские Эмираты. Но это дополнительная мотивация для тиктокера. Он позитивно смотрит на падение доходов.
Также Милохин заявлял, что ему трудно работать в ОАЭ, где на съёмку видеороликов требуется больше денег.
Ранее сообщалось, что популярного российского блогера и тиктокера Даню Милохина избили в центре Тбилиси. По информации СМИ, Милохин давал интервью Мадонне Мур. После разговора они решили прогуляться по грузинским улочкам. Тиктокер заглянул в кафе Groovy Roasters на чашку кофе, а затем, при выходе из заведения, решил похулиганить и заглянуть в приоткрытое окно соседнего дома.
Это не понравилось хозяину, который заметил в окне своей квартиры лицо Милохина. Он быстро выскочил на улицу и разобрался с блогером.
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По словам блогера, его заработок упал в 3 раза после того, как переехал в Арабские Эмираты. Но это дополнительная мотивация для тиктокера. Он позитивно смотрит на падение доходов.
Ранее сообщалось, что популярного российского блогера и тиктокера Даню Милохина избили в центре Тбилиси. По информации СМИ, Милохин давал интервью Мадонне Мур. После разговора они решили прогуляться по грузинским улочкам. Тиктокер заглянул в кафе Groovy Roasters на чашку кофе, а затем, при выходе из заведения, решил похулиганить и заглянуть в приоткрытое окно соседнего дома.
Это не понравилось хозяину, который заметил в окне своей квартиры лицо Милохина. Он быстро выскочил на улицу и разобрался с блогером.
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Мария Фирсова