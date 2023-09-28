Блогер Джарахов рассказал о детском страхе из-за диабета

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Рэпер и блогер Эльдар Джарахов рассказал, что в песне «Я в моменте» отчасти поет о своем диабете, передает «Газета.Ru» со ссылкой на шоу «Сессия».
Сообщается, что медики диагностировали Джарахову диабет в пятилетнем возрасте. Он пояснил, что с того времени каждый день думает о том, что в любой момент его может не стать.
По словам Джарахова, он идентифицирует себя с этой болезнью. В детстве певец переживал, что кто-то может от него заразиться. Он также добавил, что не одобряет чувство жалости к человеку.
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По словам Джарахова, он идентифицирует себя с этой болезнью. В детстве певец переживал, что кто-то может от него заразиться. Он также добавил, что не одобряет чувство жалости к человеку.
«Оно такое неблагородное. Оно такое принижающее. Я с ним сталкиваюсь всю жизнь. Из-за диабета», — цитирует Джарахова «Газета.Ru».
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Екатерина Коршунова