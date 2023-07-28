Блогер Ида Галич рассказала о новом взгляде на отношения после развода

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Известная телеведущая и блогер Ида Галич рассказала о своём взгляде на мир после развода. Об этом сообщает «Дни.ру».
На фестивале VK Fest 2023 она рассказала поклонникам о своём печальном опыте, но посоветовала не унывать, а запомнить, что, «если ты понял, в чём урок, отпусти учителя». Также она добавила, что научилась в каждом человеке видеть того, кто даст ей какие-то новые знания и умения, отмечает «Дни.ру».
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