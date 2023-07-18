Блогер Мария Погребняк разводится с футболистом Павлом Погребняком через суд

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34-летняя блогер и дизайнер Мария Погребняк обратилась в суд с иском о расторжении брака с 39-летним футболистом Павлом Погребняком.
В пресс-службе Преображенского районного суда сообщили, что в суд поступил иск от Марии Шаталовой к Павлу Погребняку о расторжении брака, а также об утверждении мирового соглашения об определении места жительства детей, алиментах.
Мария Погребняк просит оставить троих сыновей с ней. Раздела имущества не планируется. Дата заседания по процессу в данный момент не назначена.
Пара вместе около 17 лет. В 2014 году Мария и Павел Погребняк официально оформили отношения. В апреле 2023 года в СМИ появилась информация о том, что супруги не живут вместе.
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