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Блогер Мария Погребняк разводится с футболистом Павлом Погребняком через суд

18 июля 2023, 10:15

Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba

34-летняя блогер и дизайнер Мария Погребняк обратилась в суд с иском о расторжении брака с 39-летним футболистом Павлом Погребняком.
В пресс-службе Преображенского районного суда сообщили, что в суд поступил иск от Марии Шаталовой к Павлу Погребняку о расторжении брака, а также об утверждении мирового соглашения об определении места жительства детей, алиментах.

Мария Погребняк просит оставить троих сыновей с ней. Раздела имущества не планируется. Дата заседания по процессу в данный момент не назначена.


Пара вместе около 17 лет. В 2014 году Мария и Павел Погребняк официально оформили отношения. В апреле 2023 года в СМИ появилась информация о том, что супруги не живут вместе.

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#Погребняк
#Павел Погребняк
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Актер Игорь Петренко задолжал актрисе Екатерине Климовой почти 5 млн рублей алиментов
18 июля 2023, 09:28

Фото: ФСПП МО

Артист Игорь Петренко накопил миллионные долги по алиментам.
По данным издания «СтарХит», на официальном сайте судебных приставов указана сумма задолженности Петренко — 4 854 190 рублей 14 копеек.
 
Актер не в первый раз накапливает долги по алиментам. В конце прошлого года Петренко выплачивал задолженность в размере 6 млн рублей. После чего попросил через суд снизить размер выплачиваемых алиментов на общих детей с актрисой Екатериной Климовой. Но заявление было возвращено из-за несоблюдения досудебного порядка урегулирования спора.
 
Игорь Петренко и Екатерина Климова были женаты 10 лет и развелись в 2014 году.

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#алименты
#Климова
#Петренко
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Актриса Линдси Лохан родила первенца
18 июля 2023, 08:34

Фото: istockphoto/FotoDuets

37-летняя звезда «Чумовой пятницы» Линдси Лохан в первый раз стала мамой.
Just Jared сообщает, что актриса родила сына, которому дала арабское имя Луай. Оно переводится как «защитник». Линдси Лохан поделилась новостью в социальных сетях.

«Наша семья счастлива до Луны и обратно», — написала Линдси Лохан.
Ребёнок появился на свет в Дубае, где последние годы живёт Лохан со своим избранником арабским финансистом Бадером Шаммасом, с которым она познакомилась в 2019 году. В 2022 году пара поженилась. 

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Телеведущая Яна Чурикова рассказала, что чуть не погибла на проекте «Фабрика звезд»
17 июля 2023, 17:31

Фото: istockphoto / shironosov

Известная российская телеведущая, актриса и продюсер Яна Чурикова прославилась на всю страну, благодаря участию в популярных телевизионных передачах.
44-летняя Яна Чурикова вспомнила о чрезвычайном происшествии на проекте «Фабрика звезд», выступая на пресс-конференции. Ее слова передают «Дни.ру». 
 
По словам звезды, она рассказывала на камеру текст, и в какой-то момент, за ее спиной упал осветительный прибор. Однако, телеведущая ничего не заметила и продолжила говорить. 
 
О смертельно опасном ЧП Яна Чурикова узнала лишь после того, как закончились съемки.

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Le Parisien: Скончалась знаменитая англо-французская актриса и певица Джейн Биркин. 

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Жена Гуфа подала на развод. 
#Фабрика звезд
#ЧП
#Чурикова
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Le Parisien: Скончалась знаменитая англо-французская актриса и певица Джейн Биркин
16 июля 2023, 14:37

Фото: istockphoto/:inga

Знаменитая англо-французская актриса Джейн Биркин скончалась в возрасте 76 лет. Она была найдена бездыханной в своем доме в Париже, сообщает газета Le Parisien.
Весной этого года актриса отменила все свои запланированные выступления, так как начала испытывать проблемы со здоровьем, передает РИАМО. Она собиралась взять паузу до осени и выражала надежду, что сможет вернуться к своим поклонникам, которые всегда были рады видеть ее на концертах и фестивалях. Теперь оказалось, что Биркин прощалась со зрителями навсегда.

Актриса сначала стала известна как певица. Славу ей принесло десятилетнее творческое и романтическое партнерство с музыкантом, композитором и режиссером Сержем Генсбуром. У них есть дочь, Шарлотта Генсбур, также ставшая известной актрисой. Джейн Биркин снималась в фильмах «Бассейн», «Не упускай из виду», «Смерть на Ниле», «Блоу-ап», «Зло под солнцем» и многих других.

В честь актрисы названа модель одной из самых дорогих в мире женских сумочек Hermès Birkin.

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#фильм
#серж генсбур
#известность
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91-летнего отца Филиппа Киркорова госпитализировали
14 июля 2023, 18:11

Фото: istockphoto/demaerre

Отец певца Филиппа Киркорова, 91-летний Бедрос Киркоров, госпитализирован.
KP.RU пишет, что несколько месяцев Бедроса Киркорова беспокоят боли в ногах. Семья артиста консультировалась с Еленой Малышевой, которая помогла найти врача. Сейчас Бедроса Киркорова снова госпитализировали.

«Бедрос лег на плановый осмотр в военный госпиталь», —рассказали знакомые семьи. По их словам, «чувствует себя не очень хорошо, но держится».
Вместе с ним в больнице находится его 43-летняя помощница Олеся, с которой Киркоров-старший сблизился после развода с супругой Людмилой.

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#Киркоров
#Бедрос Киркоров
#госпитализация
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В Москве госпитализирован телеведущий Николай Дроздов
14 июля 2023, 16:48

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Вечером 13 июля 86-летний телеведущий Николай Дроздов был госпитализирован в одну из столичных больниц. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Из сообщения следует, что Дроздов обратился в одну из московских клиник за помощью ввиду проблем со здоровьем. По предварительным данным, в организме телеведущего начались воспалительные процессы внутренних органов, которые повлекли за собой застойные процессы.
 
Напомним, в конце января текущего года Николай Дроздов был госпитализирован с переломом ребер после неудачного падения.

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Жена Гуфа подала на развод
14 июля 2023, 03:21

Жена репера Гуфа (Алексея Долматова) подала в Кунцевский суд заявление на развод. Беседа по делу о расторжения брака состоится 27 июля, пишет РИА Новости.
Супруги в настоящее время не давали комментариев по поводу предстоящего развода.

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#Гуф
#репер
#развод
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Лариса Гузеева рассказала, что шоу «Давай поженимся» станет другим
13 июля 2023, 18:42

Фото: iStock/simpson33

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева раскрыла детали перезапуска программы «Давай поженимся» на Первом канале.
Гузеева утверждает, что создатели проекта решили сменить концепцию. Шоу будет нацелено на реальную помощь женихам и невестам. Об этом она сообщила в интервью «Вечерней Москве».

Телеведущая дополнила, что рада возобновить работу над программой, так как команда проекта стала семьей.

«В нынешнее время нужно жить гуртом — с родными, близкими, друзьями», – отметила Гузеева.

Напомним, передача «Давай поженимся» выходила в эфир с 2008 года. После начала специальной операции съемки были приостановлены.

Ранее генеральный директор Первого канала Константин Эрнст рассказал, что по многочисленным заявкам шоу вернется на экраны. Запуск «Давай поженимся» в новом формате планируется этим летом.

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Сбежавший из России Михаил Шац* рассказал о жизни в Израиле
13 июля 2023, 17:05

Фото: iStock/Ekaterina_Lin

Юморист, телеведущий и актер Михаил Шац* в подкасте «Сила мысли» рассказал о жизни в Израиле.
Шац* заявил, что не обрел в этом государстве спокойствия и уверенности в будущем.

Он также добавил, что находится в постоянном стрессе, и что у него нет полного принятия ситуации.

Шац* отметил, что на данный момент не готов говорить о возвращении в Россию.

Напомним, Михаил Шац* оформил израильское гражданство в 2016 году, но окончательно обосновался в Израиле после начала специальной операции. Он осудил действия российских властей и переехал.

В сентябре юмориста признали иноагентом.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

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