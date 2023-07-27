Блогер Валерия Ивлева рассказала, что в её семье всегда прав муж

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Блогер Валерия Ивлева рассказала в беседе с «Газетой.ру» о тонкостях взаимоотношений с мужем – известным шеф-поваром Константином Ивлевым.
Блогер заявила, что никогда не спорит с мужем, даже если уверена, что он неправ. Она уверена, что лучше жить в гармонии, а если возникают конфликты, то нужно понять, что в семье два мнения и принять это.
Валерия также рассказала корреспонденту «Газеты.ру», что подарила мужу кружку с надписями: на одной стороне – «Шеф всегда прав, а если не прав, то посмотрите с другой стороны». А с другой – «Шеф всегда прав». Этот подарок Ивлев хранит в своём кабинете на работе.
Напомним, что Валерия Ивлева стала женой известного шефа в 2021 году, у них есть дочь Ника. До этого брака Ивлев был женат на девушке Марии. Брак продлился 23 года и подарил паре сына и дочь. Многие обвиняли Валерию в разрушении брака, но в одном из интервью Константин сказал, что «никто никого не предавал, всё случилось, как должно было случиться».
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Валерия также рассказала корреспонденту «Газеты.ру», что подарила мужу кружку с надписями: на одной стороне – «Шеф всегда прав, а если не прав, то посмотрите с другой стороны». А с другой – «Шеф всегда прав». Этот подарок Ивлев хранит в своём кабинете на работе.
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Анастасия Чинкова