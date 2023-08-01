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Блогера Александра Шпака обвиняют в дискредитации ВС РФ

01 августа 2023, 13:34

Фото: iStock/Akintevs

На блогера Александра Шпака заведено уголовное дело, он обвиняется в дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Шпак еще в прошлом году покинул Россию и перебрался жить в Турцию. Оттуда он регулярно в своих соцсетях оскорбляет российских военных и высмеивает раненых пленных солдат. При этом он публично поддерживает Украину. Теперь Тверской суд Москвы будет рассматривать его дело о дискредитации российских сил.

Известность в России Шпак приобрел из-за своей неординарной внешности. Все его тело покрывают татуировки. Также мужчина накачал губы и вставил имплантат в свои ягодицы.

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#суд
#дело
#мужчина
#солдат
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Рэпера Oxxxymiron* оштрафовали за пост в соцсети без маркировки иноагента
01 августа 2023, 11:09

Фото: iStock/utah778

Рэпера Oxxxymiron* оштрафовали на 40 тысяч рублей за публикацию поста без указания на деятельность иноагента в социальной сети. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
За правонарушение к административной ответственности исполнителя привлёк Куйбышевский районный суд города Санкт-Петербурга.

В материалах дела указывается, что пост без указания того, что он написан иноагентом, Oxxxymiron* выложил в социальной сети ВКонтакте 31 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что рэпера оштрафовали на 45 тысяч рублей за дискредитацию российской армии.

*признан Минюстром РФ иноагентом

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#иностранный агент
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Умер актер из сериала «Эйфория» Ангус Клауд
01 августа 2023, 01:25

Фото: iStock/dragana991

Актёр Ангус Клауд, звезда сериала «Эйфория», умер в возрасте 25 лет. CМИ считают, что Клауд не справился с потерей отца, скончавшегося совсем недавно.
«Единственное утешение, которое у нас есть, это знать, что Ангус воссоединился со своим отцом, который был его лучшим другом. Ангус открыто рассказал о своей борьбе с психическим здоровьем, и мы надеемся, что его уход станет напоминанием другим о том, что они не одиноки и не должны молча бороться с этим в одиночку», — говорится в заявлении семьи Клауда.



Ангус Клауд — восходящая звезда Голливуда. Зрители сериала «Эйфория» от HBO запомнили его по роли наркодилера Феско (2019–2022). После успеха шоу он также появился в фильмах «Северный Голливуд» и «Линия», а также нескольких клипах.

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#актеры
#сериал
#смерть
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Джонни Депп посетит Россию в ноябре
31 июля 2023, 16:22

Фото: iStock/dannikonov

Американский актёр Джонни Депп планирует посетить Россию в ноябре этого года. Об этом сообщает ТАСС.
Целью приезда артиста станет запись совместного трека с российской группой «ЯМОРЕ». А также выступление с собственной музыкальной группой Hollywood Vampires в рамках международного тура.

Пиар-менеджер «ЯМОРЕ» сообщила, что в настоящее время состояние Джонни ещё не стабилизировалось после потери сознания в Будапеште. Но в группе выражают надежду на скорейшее выздоровление артиста и приезд в Россию.

Приезд звезды назначен на 10 ноября.

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#артист
#концерт
#россия
#музыка
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Гарик Сукачёв опубликовал видео с извинениями из больницы
30 июля 2023, 16:52

Фото: iStock/Pro2sound

Рок-музыкант Гарик Сукачёв опубликовал видео из больницы. В нем Сукачёв извинился перед зрителями, которые планировали посетить его концерт в Карелии. Об этом пишет телеграм-канал 112.
По словам музыканта, на концерте в Карелии выступит его команда, сам Сукачёв пообещал приехать туда еще раз и выступить.

Сообщается, что Сукачёв опроверг слухи, что госпитализация была связана с проблемами, которые вызвало употребление алкоголя.

Напомним, ранее медики экстренно госпитализировали 63-летнего Гарика Сукачёва. Тем, кто купил билеты на его концерт, деньги обещают вернуть. 

30 июля также госпитализировали актрису Ирину Мирошниченко. Медики диагностировали грипп в тяжелой форме.81-летняя Ирина Мирошниченко почувствовала недомогание сегодня утром. Из-за ухудшения состояния врачи решили госпитализировать артистку.

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#концерт
#грипп
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#билеты
#медики
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Вера Брежнева вернулась в родную Украину
28 июля 2023, 19:00

Фото: iStock/marchmeena29

Певица Вера Брежнева развелась с мужем и уехала на Украину. Об этом сообщает «Утро.ру».
Уже несколько месяцев не угасают слухи о том, что Вера Брежнева развелась с мужем, продюсером Константином Меладзе. Считается, что именно артистка стала инициатором разрыва, поскольку была недовольна молчанием мужа. Брежнева требовала, чтобы он публично высказывался против России.

Вера уехала в Киев и поселилась в квартире, доставшейся ей после раздела имущества, сообщает «Утро.ру».

На своей странице в одной из соцсетей она написала: «Моя самая долгожданная поездка».

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#шоу-бизнес
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#украина
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#певица
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Блогер Ида Галич рассказала о новом взгляде на отношения после развода
28 июля 2023, 17:16

Фото: iStock/BrianAJackson

Известная телеведущая и блогер Ида Галич рассказала о своём взгляде на мир после развода. Об этом сообщает «Дни.ру».
Галич вышла замуж за Алана Басиева после полугода отношений. Но брак продлился недолго. Родив сына, телеведущая развелась с супругом. Развод дался ей тяжело, быть матерью одиночкой – не то, о чём мечтала Галич. Однако она смогла найти в себе силы и жить дальше, но уже с философским мировоззрением.

На фестивале VK Fest 2023 она рассказала поклонникам о своём печальном опыте, но посоветовала не унывать, а запомнить, что, «если ты понял, в чём урок, отпусти учителя». Также она добавила, что научилась в каждом человеке видеть того, кто даст ей какие-то новые знания и умения, отмечает «Дни.ру».

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#шоу-бизнес
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Variety: Церемония вручения премии Emmy будет перенесена из-за забастовки в Голливуде
28 июля 2023, 10:48

Фото: istockphoto/celafon

Церемония вручения телевизионной премии Emmy может не состояться в назначенный срок впервые с 2001 года. Это связано с забастовками актеров и сценаристов в Голливуде.
Церемония должна была в 75-й раз пройти 18 сентября, сообщает журнал Variety. Новая дата пока остается неизвестной. По данным издания, церемонию проведут в январе 2024 года. Однако Академия телевизионных наук и искусств США, которая вручает премию, настаивает на проведении награждения лауреатов уже в ноябре. Вероятно, все будет зависеть от хода забастовки, которая началась 14 июля и практически парализовала все производство в американской киноиндустрии. Актеры и сценаристы требуют увеличения оплаты труда, компенсации переработок, а также выступают за ограничение использования искусственного интеллекта в кинопроизводстве.

В предыдущий раз церемония вручения Emmy переносилась в 2001 году из-за террористических атак на башни-близнецы и начала военной операции США в Афганистане.

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Блогер Валерия Ивлева рассказала, что в её семье всегда прав муж
27 июля 2023, 18:11

Фото: iStock/SewcreamStudio

Блогер Валерия Ивлева рассказала в беседе с «Газетой.ру» о тонкостях взаимоотношений с мужем – известным шеф-поваром Константином Ивлевым.
Блогер заявила, что никогда не спорит с мужем, даже если уверена, что он неправ. Она уверена, что лучше жить в гармонии, а если возникают конфликты, то нужно понять, что в семье два мнения и принять это.

Валерия также рассказала корреспонденту «Газеты.ру», что подарила мужу кружку с надписями: на одной стороне – «Шеф всегда прав, а если не прав, то посмотрите с другой стороны». А с другой – «Шеф всегда прав». Этот подарок Ивлев хранит в своём кабинете на работе.

Напомним, что Валерия Ивлева стала женой известного шефа в 2021 году, у них есть дочь Ника. До этого брака Ивлев был женат на девушке Марии. Брак продлился 23 года и подарил паре сына и дочь. Многие обвиняли Валерию в разрушении брака, но в одном из интервью Константин сказал, что «никто никого не предавал, всё случилось, как должно было случиться».

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#брак
#блогер
#семья
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Актёр Бурляев вспомнил о работе с Ниной Дробышевой
27 июля 2023, 17:55

Фото: iStock/thanasus

Народный артист России Николай Бурляев поделился воспоминаниями об актрисе театра и кино Нине Дробышевой.
Артист играл вместе с Дробышевой в спектакле «Цезарь и Клеопатра», они исполнили роли брата и сестры. Как вспоминает Бурляев, они сотрудничали очень нежно и тепло. Однако артист сожалеет, что мало общался с коллегой по сцене в жизни.

«Нина Дробышева относится к этой плеяде тех, чьи имена уже вписаны золотом в историю советского кинематографа», – заявил артист в беседе с RT.

Ранее сообщалось, что народная артистка России Нина Дробышева скончалась на 85-м году жизни.

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#артист
#кино
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