Блогера Александра Шпака обвиняют в дискредитации ВС РФ

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На блогера Александра Шпака заведено уголовное дело, он обвиняется в дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Известность в России Шпак приобрел из-за своей неординарной внешности. Все его тело покрывают татуировки. Также мужчина накачал губы и вставил имплантат в свои ягодицы.
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