Блогера Ларина проверят на дискредитацию ВС РФ

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Блогера Дмитрия Ларина проверят на дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщает Telegram-канал Mash.
Проверке подвергнется и популярная телеведущая и журналист Ксения Собчак. Именно она взяла у Ларина то самое скандальное интервью, после которого блогера и решили проверить на нарушение российского законодательства.
В настоящий момент их совместный ролик под заголовком «Хайп на войне» насчитывает более одного миллиона просмотров.
Дмитрий Ларин покинул Россию еще до начала спецоперации, в 2021 году. Сейчас он живет на острове Бали. По словам самого блогера, причиной отъезда стало уголовное дело, возбужденное против его коллеги по цеху Юрия Хованского. Сперва Ларин проходил по нему в качестве свидетеля, однако, он очень боялся стать подозреваемым.
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В настоящий момент их совместный ролик под заголовком «Хайп на войне» насчитывает более одного миллиона просмотров.
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Евгения Парфентьева