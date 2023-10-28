Bloomberg: Состояние певицы Тейлор Свифт превысило миллиард долларов

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Состояние американской певицы Тейлор Свифт превысило отметку в 1 млрд долларов, сообщает агентство Bloomberg. Это произошло благодаря самому масштабному в карьере исполнительницы концертному туру Eras.
По данным агентства, состояние Тейлор Свифт складывается в том числе из 400 млн долларов доходов от музыкальных релизов, начиная с 2019 года, $370 млн — с продажи билетов и мерча. Принадлежащая артистке недвижимость Свифт оценивается в $110 млн.
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