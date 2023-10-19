Блёданс пожелала семье звезды «Каламбура» Гладкова сил в связи с его смертью

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Российская актриса и телеведущая Эвелина Блёданс выразила соболезнования семье украинского артиста и звезды шоу «Каламбур» Сергея Гладкова и пожелала им сил.
Она отметила, что артист был очень талантливым.
Ранее сообщалось, что скончался актер Сергей Гладков, известный по роли Мужика из скетча «Деревня дураков». Артисту было 60 лет.
Гладков был одним из создателей и сценаристов шоу «Каламбур», которое выходило в конце 90-х и 2000-х на телеэкранах страны. Для многих детей нулевых образ Мужика из Деревни дураков стал символом беззаботного детства.
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«Мне очень жаль. Приношу соболезнования всем близким, друзьям. Я давно очень не видела этого талантливого парня. Конечно, мы общались, но это было очень давно. Желаю семье сил», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Блёданс.
Гладков был одним из создателей и сценаристов шоу «Каламбур», которое выходило в конце 90-х и 2000-х на телеэкранах страны. Для многих детей нулевых образ Мужика из Деревни дураков стал символом беззаботного детства.
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Мелисса Тимофеева