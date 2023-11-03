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Бойцы СВО потребовали привлечь Аллу Пугачёву к ответственности

03 ноября 2023, 19:02
Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Российские военные потребовали привлечь певицу Аллу Пугачеву к ответственности за оскорбления российского народа, видео с обращением солдат публикует Telegram-канал SHOT.
Напомним, вчера стало известно, что звезда советской и российской эстрады Алла Пугачева вернулась в Россию. Вечером 2 ноября певица въехала в страну через погранпереход в Псковской области.

Позже выяснилось, что в России певице необходимо разобраться с документами и завещанием.


Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что все граждане России могут свободно возвращаться на Родину.

Однако, общественность оказалась не так благосклонно к покинувшей РФ в период СВО примадонне. Представители движения «Зов народа» обратились в МВД и СК с требованием проверить артистку на финансирование ВСУ.

Теперь к требованиям привлечь певицу к ответственности подключились и военные. На опубликованном видеоролике российские бойцы поддержали просьбу общественников из «Зова народа» наказать примадонну за оскорбления в адрес россиян, которых она называла холопами и рабами.

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#военные
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#алла пугачёва
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#всу
#рф
#россия
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Стала известна цель визита Аллы Пугачёвой в Россию
SHOT: Пугачёва вернулась в РФ, чтобы составить завещание и забрать документы
03 ноября 2023, 14:19

Фото: РИА Новости / Евгения Новоженина

Как сообщает источник телеграм-канала SHOT, Алла Пугачёва 2 ноября вернулась в Москву, что составить завещание и взять документы детей, которые она не взяла в прошлый раз.
Помимо этого, собеседник канала полагает, что певица может пытаться помочь супругу Максиму Галкину* со снятием статуса иностранного агента. Также сообщается, что Алла Борисовна уже давно завещала имуществом своим младшим детям. Но замок в подмосковной деревне Грязь все по документам еще принадлежит Галкину*.

Вероятнее всего, Пугачёвой необходимо решить определенные вопросы с нотариусом, затрагивающие наследования того самого замка детьми примадонны.

Кроме того, певица может приехать на церемонию прощания с народным артистом дирижёром Юрием Темиркановым, который умер 2 ноября в возрасте 84 лет.

Ранее сообщалось, что Пугачёву требуют задержать за возможное финансирование ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#алла пугачёва
#документы
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Покинувший Россию Смольянинов* играет с группой в подземных переходах Латвии
03 ноября 2023, 14:09

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Уехавший из России и поливавший грязью родную страну актер Артур Смольянинов* так и не дождался в награду достойных предложений о работе. Тогда он решил сменить амплуа и собрал музыкальную группу, с которой выступает в Латвии в подземных переходах.
Свой творческий коллектив актер назвал cheLovek. Состоит он из таких же, как и он сам, эмигрантов. По словам Смольянинова*, они развлекают своим творчеством спешащих мимо людей уже год. Однако наметился прорыв: в декабре у группы запланирован первый концерт на большой сцене. Вряд ли она будет и в самом деле «большой», ведь аренда зала стоит дорого, а много денег в переходе не заработаешь.

Недавно отметивший 40-летие артист никак не хочет признать, что опустился уже на  самое дно. Игру в поземных переходах он называет «новым витком творчества». Стоит напомнить, что в мае этого года Смольянинов* уезжал в США, где планировал устроить гастрольный тур с собственным спектаклем. Билеты стоили сущие копейки, но и их не удалось продать. В итоге он выступал на квартирниках в домах сердобольных русских эмигрантов, а театральный проект с треском провалился.

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* Признан иноагентом на территории РФ, а также внесен в список террористов и экстремистов
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#рф
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В Кремле прокомментировали возвращение Пугачевой в Россию
Песков: Пугачева, как и любой россиянин, может свободно приезжать на родину
03 ноября 2023, 13:31

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что любой гражданин России свободно приезжает на свою родину и выезжает за границу. Так Песков прокомментировал журналистам возвращение артистки Аллы Пугачевой.
Ранее сообщалось, что певица Алла Пугачева в Москву 2 ноября. Вечером в этот день певица въехала в страну через погранпереход в Псковской области. На российской стороне примадонну ожидала черная Camry, на которой она и уехала. Ее помощница Елена Чупракова рассказала о том, что не знает, сколько артистка пробудет в России.

Напомним, весной прошлого года певица уехала с мужем и детьми из России в Израиль, последний раз она посещала Россию в мае этого года прилетала в Москву, чтобы проститься с модельером Валентином Юдашкиным.

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#алла пугачёва
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#дмитрий песков
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Вернувшуюся в РФ Пугачеву требуют задержать за возможное финансирование ВСУ
SHOT: Пугачёву требуют задержать и допросить о её участии в финансировании ВСУ
03 ноября 2023, 13:04

Фото: istock / Илья Питалев

Певицу Аллу Пугачеву, которая 2 ноября вернулась в Россию, общественники требуют задержать и допросить.

По данным телеграм-канала SHOT, общественники из «Зова народа» обратились председателю Следственного комитета Российской Федерации Александру Бастрыкину и министру МВД Владимиру Колокольцеву. 

Активисты требует наказать певицу  по административной статье «Публичное оскорбление в Интернете» за ее посты, в которых она оскорбляла россиян, называя их рабами и холопами. Максимальное наказание по данной статье подразумевает штраф в 10 тысяч рублей.

Помимо этого, Пугачевой напомнили её признания в солидарности супругом-иноагентом Максимом Галкиным*, который признается в финансировании Вооружённых сил Украины. Алла Борисовна даже просила Министерство юстиции РФ присвоить и ей иноагентский статус. 

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#мвд
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#активисты
#рф
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В Госдуме прокомментировали возвращение Пугачёвой в Россию
Депутат Шолохов отметил хитрость Пугачёвой, позволившую ей не нарушить законы РФ
03 ноября 2023, 12:27

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Вернувшаяся в Россию Алла Пугачёва чиста перед законом и преследовать ее не за что. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по культуре Александр Шолохов.
В беседе с изданием «Лента.ру» парламентарий отметил, что невозможно подвергать артистку уголовному преследованию за то, что она повсюду ездила со своим мужем Максимом Галкиным*. Ее возвращение и жизнь на родине вполне возможны, так как Пугачёва не совершала никаких действий, которые могли бы повлечь за собой ущемление ее прав.

Депутат также отметил известную хитрость артистки, которая вела себя осторожно, не делала громких заявлений, не стала «сжигать мосты», в отличие от многих своих коллег. Хотя формальных поводов для преследования бывшей Примадонны и нет, своим неоднозначным поведением она заслужила презрение больше части россиян и свела на нет все свои прежние заслуги, заключил Шолохов.

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#жизнь
#депутат
#артист
#алла пугачёва
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Развод или завещание: почему Пугачева вернулась одна, что случилось с Галкиным* и детьми
Пугачева впервые за полгода приехала в Россию
03 ноября 2023, 11:44

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Народная артистка СССР Алла Пугачева вернулась в Россию вечером 2 ноября. Кадры с изображением певицы, идущей по перрону Ленинградского вокзала, облетели соцсети. Примечательно то, что певица приехала без супруга и детей. Редакция «Радио 1» расскажет, что известно о местонахождении Максима Галкина* и с кем остались дети примадонны.

Пугачева вернулась в Россию

 
О прибытии Пугачевой в страну сообщил телегам-канал SHOT. На опубликованном портале видео, примадонна въезжает на автомобиле на территорию своего замка в подмосковной деревне Грязь. Прежде появились кадры, на которых видно, как Пугачева вышла из поезда Псков-Москва, который прибыл на Ленинградский вокзал.
 
Вернулась примадонна в страну одна. По информации портала, в замке, в котором прежде проживала певица вместе с семьей, давно шла подготовка к ее приезду. После начала вооруженного конфликта на Ближнем Востоке, соседи заметили, в загородных апартаментах знаменитого семейства появился персонал, который занимался благоустройством территорий, ремонтными работами и закупкой продуктов.
 
За два дня до прибытия в Москву, Пугачева опубликовала на своей странице в социальной сети фотографию вместе с супругом и детьми, сопроводив ее подписью: «Живем дальше».
 
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Где находятся Максим Галкин и дети


В конце октября Максим Галкин* улетел из Израиля, где проживал со своей супругой Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри. Семья эмигрировала в Израиль после начала специальной военной операции на территории Украины.

За последние две недели у юмориста состоялось несколько концертов в Польше, Молдавии и Лондоне. По информации издания «МК», Галкина*последний раз видели на Кипре, куда он приехал вместе с дочерью. Агентство сообщает, что у семьи в  Лимассоле есть апартаменты, которые были приобретены в 2017 году.

Российская певица призвала Пугачеву извиниться перед россиянами за «рабов и холопов»
Российская певица призвала Пугачеву извиниться перед россиянами за «рабов и холопов»

5 ноября Галкин* должен был вернуться в Израиль, так как у него был запланирован концерт. Однако шоумен был вынужден выступление отменить. По его словам, концерт не состоится из-за того, что в стране введено военное положение, и все концертные площадки закрыты.

Зачем вернулась Пугачева


Видеоролики с идущей по перрону Ленинградского вокзала примадонной облетели Интернет. Пользователи сети предполагают, что причиной возвращения Пугачевой в одиночестве могли стать разногласия в семье на почве политических взглядов. Максим Галкин* неоднократно позволял высказывания, критикующие российских властей и оскорблял коллег, оставшихся в России. Другие предполагают, что примадонна могла вернуться, чтобы продать загородный замок в деревне Грязь и составить завещание.  

Прежде Пугачева уже возвращалась в Россию, однако визит был кратковременным. В мае 2023 года артистка прилетала на похороны модельера Валентина Юдашкина. После церемония прощания с другом, она вернулась в Израиль.


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 * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
 
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#алла пугачёва
#апартаменты
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«Скрывала лицо платком»: Алла Пугачева вернулась в Россию
Помощница певицы: Алла Пугачева приехала в Россию на неопределенное время
03 ноября 2023, 10:15

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Певица Алла Пугачева в Москву 2 ноября. Об этом рассказала ее помощница Елена Чупракова изданию ТАСС. Елена отметила, что неизвестно, сколько артистка пробудет в России.

«Приехала вчера», — рассказала собеседница агентства. 
Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что Пугачева вернулась в РФ одна, супруга Максима Галкина вместе с ней не было.

Весной 2022 года певица уехала с мужем и детьми из России в Израиль, последний раз она посещала Россию в мае этого года прилетала в Москву, чтобы проститься с модельером Валентином Юдашкиным

Ранее российская и советская певица Ольга Зарубина призвала Аллу Пугачеву извиниться перед россиянами. Пугачева прокомментировала критику в свою сторону заявив, что рада тому, что она терпеть не может людей, которые ее ненавидят и назвала россиян рабами и холопами. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#израиль
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#алла пугачёва
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Певец Бедрос Киркоров сбежал из больницы через 17 дней
02 ноября 2023, 23:58

Фото: istockphoto/demaerre

По данным SHOT, певец Бедрос Киркоров сбежал из больницы спустя 17 дней пребывания.
Ранее он самостоятельно обратился в медицинское учреждение с жалобами на одышку, отечность, боли в спине и общую слабость. Врачи диагностировали у него пневмонию, нарушение бронхиальной проходимости и двусторонний гидроторакс (накопление избыточной жидкости между легкими и грудной стенкой). Кроме того, у Бедроса Киркорова имелись остаточные посттуберкулезные изменения в правом легком.

По прошествии двух недель и при наличии кашля с кровохарканьем ему назначили антибактериальное лечение. Несмотря на настояния медицинского персонала, Бедрос Киркоров решил выйти из больницы. Он заявил о намерении применить нетрадиционные методы лечения под руководством своего личного врача.

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Пугачёва вернулась в Россию
02 ноября 2023, 20:00

Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова

Звезда советской и российской эстрады Алла Пугачева вернулась в Россию, об этом сообщил источник Telegram-канала Baza.
По информации источника СМИ, вечером 2 ноября певица въехала в страну через погранпереход в Псковской области. На российской стороне примадонну ожидала черная Camry, на которой она и уехала.

Отмечается, что супруга Пугачёвой, Максима Галкина*, вместе с ней не было.

 Напомним, Пугачёва и Галкин* вместе с детьми перебрались в Израиль в сентябре 2022 года. После начала палестино-израильского конфликта муж певицы заявил, что они не намерены покидать страну, однако, 23 октября стало известно об отъезде певицы с детьми из Израиля.

Друзья звезды рассказали, что она не берёт трубку и не отвечает на сообщения. Её знакомые предполагают, что она могла отправиться на виллу в Кипре или в Майами США, где у исполнительницы также имеются апартаменты.

Теперь стало ясно, куда уехала певица.

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*Является иностранным агентом
#алла пугачёва
#россия
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