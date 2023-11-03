Бойцы СВО потребовали привлечь Аллу Пугачёву к ответственности

Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Российские военные потребовали привлечь певицу Аллу Пугачеву к ответственности за оскорбления российского народа, видео с обращением солдат публикует Telegram-канал SHOT.
Напомним, вчера стало известно, что звезда советской и российской эстрады Алла Пугачева вернулась в Россию. Вечером 2 ноября певица въехала в страну через погранпереход в Псковской области.
Позже выяснилось, что в России певице необходимо разобраться с документами и завещанием.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что все граждане России могут свободно возвращаться на Родину.
Однако, общественность оказалась не так благосклонно к покинувшей РФ в период СВО примадонне. Представители движения «Зов народа» обратились в МВД и СК с требованием проверить артистку на финансирование ВСУ.
Теперь к требованиям привлечь певицу к ответственности подключились и военные. На опубликованном видеоролике российские бойцы поддержали просьбу общественников из «Зова народа» наказать примадонну за оскорбления в адрес россиян, которых она называла холопами и рабами.
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Позже выяснилось, что в России певице необходимо разобраться с документами и завещанием.
Однако, общественность оказалась не так благосклонно к покинувшей РФ в период СВО примадонне. Представители движения «Зов народа» обратились в МВД и СК с требованием проверить артистку на финансирование ВСУ.
Теперь к требованиям привлечь певицу к ответственности подключились и военные. На опубликованном видеоролике российские бойцы поддержали просьбу общественников из «Зова народа» наказать примадонну за оскорбления в адрес россиян, которых она называла холопами и рабами.
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Евгения Парфентьева