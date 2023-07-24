Борис Корчевников прокомментировал свой уход из эфира «России 1»

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Телепередачи с ведущим Борисом Корчевниковым исчезли из сетки вещания канала «Россия 1». Об этом сообщает издание «Утро.ру».
Поклонники актёра и телеведущего Бориса Корчевникова обеспокоены его исчезновением с экранов телевизоров. Зрители заметили, что в последних выпусках передачи «Жизнь и судьба» ведущий еле справлялся со своей работой из-за болезни. Он всегда носил слуховой аппарат, а слова гостя транслировались на его планшете.
Корчевников прокомментировал свой уход. Его слова приводит «Утро.ру».
Его слова дают понять, что состояние здоровья Бориса действительно ухудшалось, поэтому он и сделал перерыв в своей карьере для лечения. Теперь зрителям остаётся только надеяться на скорейшее выздоровление ведущего и его возвращение на телеэкраны.
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Корчевников прокомментировал свой уход. Его слова приводит «Утро.ру».
«Я за последние несколько месяцев немного поправился, потому что лечился. Все уже позади, я иду на поправку», – успокоил телеведущий своих поклонников.
Его слова дают понять, что состояние здоровья Бориса действительно ухудшалось, поэтому он и сделал перерыв в своей карьере для лечения. Теперь зрителям остаётся только надеяться на скорейшее выздоровление ведущего и его возвращение на телеэкраны.
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Анастасия Чинкова